बैल गाड़ी से लग्जरी कार की डिलीवरी लेने पहुंचा किसान, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, देखें
सोशल मीडिया पर एक किसान का टोयोटा वेलफायर की डिलीवरी लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। किसान बैलगाड़ी से शोरूम पहुंचा, जिससे सभी हैरान रह गए। संजू नामक इस किसान ने अपनी लग्जरी कार की डिलीवरी को यादगार बना दिया। डीलरशिप पर उनका भव्य स्वागत हुआ और उन्होंने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ नई कार का स्वागत किया।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हाल में सोशल मीडिया पर एक किसान का लग्जरी कार Toyota Vellfire की डिलीवरी लेने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह लग्जरी कार की डिलीवरी लेने के लिए शोरूम बैल गाड़ी से पहुंचता है। शहर की ट्रैफिक में बैल गाड़ी से जाते हुए उन्होंने सबका ध्यान खींचा, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। संजू अपने बड़े व्यक्तित्व और सोशल मीडिया पर सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। उनके पास पहले से ही कई लग्जरी कारें हैं, लेकिन उन्होंने नई कार Toyota Vellfire की डिलीवरी को एक ऐसा इवेंट बनाया जिसे कोई भूल न पाए।
बैल गाड़ी से लग्जरी कार डिलीवरी लेने का वीडियो
- YouTube वीडियो Farmer buying luxury car में दिखाया गया कि संजू ने अपने ऑफिस के बाहर अपनी कारों की एक लाइन लगाई, जिसमें पीली Porsche Panamera, Ford Mustang, Maserati Levante, Toyota Innova Hycross और Toyota Fortuner शामिल थे। जैसे ही स्टाफ और सुरक्षा टीम कारों में बैठे, सबको लगा कि संजू भी किसी कार में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था।
- जब संजू बाहर आए, तो सभी कारें जा चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने दूसरी सवारी मंगवाई, और यहां हुआ ट्विस्ट। किसी लग्जरी कार की जगह पर बैल गाड़ी आई। पारंपरिक कुर्ता और धोती पहने, भारी सोने की चेन और अंगूठियों के साथ, संजू बैल गाड़ी पर बैठकर Toyota डीलरशिप की ओर बढ़े। सड़क पर मौजूद लोग इस असामान्य दृश्य को देखकर हैरान रह गए।
डीलरशिप पर भव्य स्वागत
- डीलरशिप पहुंचकर संजू ने बैल गाड़ी से उतरते ही पारंपरिक स्वागत समारोह किया। डीलरशिप स्टाफ ने उनका स्वागत किया और कार के कागजी कार्य पूरे किए। इसके बाद उन्होंने अपनी नई कार Toyota Vellfire का अनावरण किया। लाल कपड़े में ढकी हुई Vellfire प्राइसिंग 1.5 करोड़ रुपये की थी।
- कार एक शानदार व्हाइट MPV है, जिसमें बड़े गार्लैंड के साथ स्वागत किया गया। संजू को चाबी सौंपी गई और उन्होंने नई कार का पारंपरिक रीति-रिवाज से स्वागत किया। इसके बाद वह कार में बैठे और घर की ओर रवाना हुए।
Toyota Vellfire के फीचर्स
लग्जरी MPV Vellfire में दो कैप्टन सीटें, रूफ-माउंटेड एंटरटेनमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और रीक्लाइनिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ADAS फंक्शंस, 360-डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड और हीटेड सीटें, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील भी दिए गए हं। इसके अलावा 2.5-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो 193 PS की पावर और 240 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।
