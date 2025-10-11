बैल गाड़ी से लग्जरी कार की डिलीवरी लेने पहुंचा किसान, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, देखें

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हाल में सोशल मीडिया पर एक किसान का लग्जरी कार Toyota Vellfire की डिलीवरी लेने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वह लग्जरी कार की डिलीवरी लेने के लिए शोरूम बैल गाड़ी से पहुंचता है। शहर की ट्रैफिक में बैल गाड़ी से जाते हुए उन्होंने सबका ध्यान खींचा, जिसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। संजू अपने बड़े व्यक्तित्व और सोशल मीडिया पर सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। उनके पास पहले से ही कई लग्जरी कारें हैं, लेकिन उन्होंने नई कार Toyota Vellfire की डिलीवरी को एक ऐसा इवेंट बनाया जिसे कोई भूल न पाए।