    बैटरी-एज-ए-सर्विस: क्या बैटरी स्वैपिंग से हल हो सकती है इलेक्ट्रिक वाहनों की बड़ी समस्या?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 01:38 PM (IST)

    भारत में बैटरी स्वैपिंग का चलन बढ़ रहा है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया विकल्प है। बैटरी-एज़-ए-सर्विस (बीएएएस) मॉडल के तहत, उपयोगकर्ता बैटरी खरीदने के बजाय स्वैपिंग स्टेशन से चार्ज बैटरी प्राप्त कर सकते हैं। कई कंपनियां इस दिशा में काम कर रही हैं, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग आसान और सुविधाजनक हो रहा है। यह शहरी अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहा है।

    बैटरी स्वैपिंग: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नया विकल्प

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में परिवहन प्रणाली में अब बड़ा बदलाव आ रहा है। अब हमारे शहरों में लाखों दोपहिया वाहन और डिलीवरी बाइक हर दिन काम कर रही हैं, जो हमारे जीवन को आसान और तेज बनाती हैं। चाहे वो छोटे पैमाने पर डिलीवरी करने वाले लोग हों या बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियां। ये वाहन भारत की आर्थिक व्यवस्था के लिए बेहद अहम हैं। अब, जब भारत स्वच्छ और इको-फ्रेंडली परिवहन की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। इस बदलाव को कैसे आसानी से और किफायती तरीके से लागू किया जाए?

    बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) का नया तरीका

    यहां पर बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) एक नया और स्मार्ट तरीका बनकर सामने आता है। इस मॉडल के जरिए, बैटरी का स्वामित्व वाहन से अलग किया जाता है। इसका मतलब है कि अब आपको अपनी बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं, बल्कि आप किसी बैटरी स्वैपिंग स्टेशन से चार्ज बैटरी ले सकते हैं और अपनी पुरानी बैटरी को बदल सकते हैं। इससे आपको वाहनों की उच्च कीमतों की चिंता नहीं करनी पड़ती और आप तुरंत चार्ज बैटरी पा सकते हैं, वो भी बस कुछ मिनटों में। यह तरीका बिल्कुल वैसे ही सुविधाजनक है, जैसे पेट्रोल पंप पर फ्यूल भरवाना, लेकिन अब यह पूरी प्रक्रिया साफ और आसान हो गई है।

    बदलाव के बैटरी स्वैपिंग कंपनियां शामिल

    इस बदलाव के पीछे कई स्वैपिंग कंपनियां है, जो भारत में बैटरी स्वैपिंग और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम कर रही है। इनका नेटवर्क भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों में से एक है। यह हर दिन हजारों दोपहिया वाहनों और डिलीवरी पार्टनर्स को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे उनका काम रुकता नहीं है और वे बिना किसी रुकावट के काम कर सकते हैं।
    यह कंपनियां हमेशा चार्ज हुई बैटरी को उपलब्ध करवाती है, जिससे राइडर्स को हर वक्त एक पूरी तरह चार्ज बैटरी मिल सके। यह सुनिश्चित करती है कि राइडर्स और फ्लीट ऑपरेटर हर जगह अपने वाहन को चार्ज कर सकें और उनका काम बिना किसी रुकावट के चलता रहे।

    स्वच्छ मोबिलिटी की असली कसौटी केवल रेंज या स्पीड नहीं, बल्कि विश्वसनीयता है। Yuma में हमारा मिशन यह सुनिश्चित करना है कि हर राइडर, हर फ्लीट और हर डिलीवरी पार्टनर को जहां भी जाएं एक चार्ज बैटरी हमेशा तैयार मिले।
    दीपक ननवानी, हेड ऑफ रिवेन्यू एंड ऑपरेशंस, युमा एनर्जी

    भारत में ईवी क्रांति की सफलता

    जैसे-जैसे भारत के छोटे और मझोले शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का प्रचलन बढ़ रहा है, इस परिवर्तन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या हम इन वाहनों को चार्ज करना और बैटरी बदलना उतना ही आसान और भरोसेमंद बना सकते हैं, जैसे हम पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते हैं।

    बैटरी-एज-ए-सर्विस

    बैटरी-एज़-ए-सर्विस सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों को शक्ति नहीं दे रहा, बल्कि यह भारत के शहरी अर्थव्यवस्था को नया आकार दे रहा है। हर बैटरी स्वैप के साथ, यह एक स्वच्छ, सस्टेनेबल और भरोसेमंद भविष्य की ओर कदम बढ़ाता है।

     