Bajaj जल्द लेकर आएगी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Pulsar EV, नए प्लेटफॉर्म पर बनेंगे कई मॉडल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Bajaj ने हाल ही में एक बड़ी घोषणा की है कि वह जल्द ही अपने नए, इन-हाउस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल प्लेटफॉर्म पर काम शुरू कर रहा है। कंपनी ने पहले ही इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में बड़ी सफलता हासिल की है, जहां अक्टूबर 2025 में उसे 58.5% मासिक बिक्री में ग्रोथ मिली है। अब Bajaj अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो को और मजबूत करने की तैयारी कर रहा है, और इसके लिए वह एक नई रेंज की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल्स लॉन्च करेगा।

Bajaj का नया इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल प्लेटफॉर्म Bajaj अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल्स के लिए एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है, जो उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटर और ICE इंजन मोटरसाइकल सेगमेंट में अनुभव का इस्तेमाल करेगा। Chetak पहले ही एक बेस्टसेलर साबित हो चुका है और इसके अलावा Pulsar, Boxer और CT जैसे ब्रांड भी दुनियाभर में काफी पॉपुलर हैं। इस नए प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उन उपभोक्ताओं की जरूरतों को समझते हुए एक ठोस उत्पाद विकसित करना है, जो भविष्य में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल्स की ओर रुख कर सकते हैं।

Bajaj का यह नया प्लेटफॉर्म एक विगोरस R&D पुश का हिस्सा है, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। फिलहाल, भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल्स का योगदान केवल 1% है, जबकि इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में भारी वृद्धि देखी जा रही है। Bajaj का लक्ष्य इस अंतर को भरने और भविष्य में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल्स की मजबूत उपस्थिति बनाने का है। जल्द शुरू होगा प्रोडक्शन Bajaj का दृष्टिकोण संतुलित और परिपक्व है, क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से भविष्य में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद तैयार करना चाहती है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक Rakesh Sharma ने कहा कि यह अधिक नुकसान है कि किसी अवसर पर काम न किया जाए, बजाय इसके कि अपेक्षित लाभ न मिले। इसका मतलब यह है कि Bajaj का इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल प्रोजेक्ट एक R&D फोकस्ड पहल के रूप में शुरू होगा। यदि बाजार सही दिशा में विकसित होता है, तो Bajaj तेजी से उत्पादों को स्केल कर सकता है।