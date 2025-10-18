दिवाली पर Bajaj Pulsar Bikes पर शानदार डिस्काउंट ऑफर, 5 हजार रुपये तक मिल रही छूट
Bajaj Bikes Diwali Offers: बजाज ऑटो दिवाली पर अपनी पल्सर मोटरसाइकिल पर कैशबैक दे रही है, जो 31 अक्टूबर, 2025 तक मान्य है। क्लासिक, एन, एनएस और आरएस सीरीज के मॉडलों पर अलग-अलग छूट मिल रही है। क्लासिक रेंज में 125, 150 और 220F शामिल हैं, जबकि एन सीरीज में N160 और N250 पर ऑफर है। एनएस सीरीज में स्पोर्टी डिजाइन वाली बाइकें हैं, और आरएस सीरीज में आरएस200 पर कैशबैक उपलब्ध है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। इस दिवाली बजाज ऑटो अपनी पॉपुलर Bajaj Pulsar मोटरासइकिल पर शानदार कैशबैक दे रही है। कंपनी की तरफ से दिए जा रहा यह ऑफर केवल 31 अक्टूबर, 2025 के लिए मान्य है। हम यहां पर आपको विस्तार में बात रहे हैं कि किस बजाज पल्सर मॉडल पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस ऑफर के तहत Classic, N, NS और RS सीरीज की मोटराइसकिलें शामिल है।
Bajaj Pulsar Classic Range
|मॉडल
|कैशबैक
|Pulsar 125
|Carbon Fiber: ₹4,000, Neon Split-seat: ₹2,000
|Pulsar 150
|₹3,000
|Pulsar 220F
|₹3,000
बजाज की सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल Pulsar की क्लासिंक रेंज में Pulsar 125, Pulsar 150 और Pulsar 220F शामिल हैं। इन मोटरसाइकिलों को आइकोनिक मस्कुलर लुक के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यह पावरफुल इंजन और कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है।
Bajaj Pulsar N Series
|मॉडल
|कैशबैक
|Pulsar N160
|₹5,000
|Pulsar N250
|₹3,000
बजाज पल्सर की N सीरीज सबसे ज्यादा मॉडर्न है। इसमें N125, N160 और N250 मॉडल शामिल है। यह बाइक भी कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है और किफायती कीमत और शानदार माइलेज के साथ आती है। इसकी केवल N160 और N250 पर ऑफर मिल रहा है।
Bajaj Pulsar NS Series
|मॉडल
|कैशबैक
|Pulsar NS125
|₹2,500
|Pulsar NS160
|₹5,000
|Pulsar NS200
|₹5,000
|Pulsar NS400Z
|₹3,000
बजाज पल्सर के NS सीरीज में स्पोर्टी और एग्रेसिव डिजाइन वाली मोटरसाइकिल शामिल है। इसमें Pulsar NS125, Pulsar NS160, Pulsar NS200 और Pulsar NS400Z मॉडल शामिल है।
Bajaj Pulsar RS Series
RS200 Pulsar का फेयर्ड मॉडल है, जो NS200 पर आधारित है। इस दिवाली पर RS200 पर कुल 3,000 रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है। इस ऑफर से Pulsar बाइकें और भी किफायती हो गई हैं, खासकर उन बाइकों के लिए जो 350cc और उससे कम हैं और जिनकी कीमत में पहले ही GST 2.0 कटौती हुई है।
