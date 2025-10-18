दिवाली पर Bajaj Pulsar Bikes पर शानदार डिस्काउंट ऑफर, 5 हजार रुपये तक मिल रही छूट

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। इस दिवाली बजाज ऑटो अपनी पॉपुलर Bajaj Pulsar मोटरासइकिल पर शानदार कैशबैक दे रही है। कंपनी की तरफ से दिए जा रहा यह ऑफर केवल 31 अक्टूबर, 2025 के लिए मान्य है। हम यहां पर आपको विस्तार में बात रहे हैं कि किस बजाज पल्सर मॉडल पर कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस ऑफर के तहत Classic, N, NS और RS सीरीज की मोटराइसकिलें शामिल है।

Bajaj Pulsar Classic Range

मॉडल कैशबैक Pulsar 125 Carbon Fiber: ₹4,000, Neon Split-seat: ₹2,000 Pulsar 150 ₹3,000 Pulsar 220F ₹3,000

बजाज की सबसे पॉपुलर मोटरसाइकिल Pulsar की क्लासिंक रेंज में Pulsar 125, Pulsar 150 और Pulsar 220F शामिल हैं। इन मोटरसाइकिलों को आइकोनिक मस्कुलर लुक के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यह पावरफुल इंजन और कई बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है।

Bajaj Pulsar N Series

मॉडल कैशबैक Pulsar N160 ₹5,000 Pulsar N250 ₹3,000

बजाज पल्सर की N सीरीज सबसे ज्यादा मॉडर्न है। इसमें N125, N160 और N250 मॉडल शामिल है। यह बाइक भी कई बेहतरीन फीचर्स से लैस है और किफायती कीमत और शानदार माइलेज के साथ आती है। इसकी केवल N160 और N250 पर ऑफर मिल रहा है।

Bajaj Pulsar NS Series

मॉडल कैशबैक Pulsar NS125 ₹2,500 Pulsar NS160 ₹5,000 Pulsar NS200 ₹5,000 Pulsar NS400Z ₹3,000

बजाज पल्सर के NS सीरीज में स्पोर्टी और एग्रेसिव डिजाइन वाली मोटरसाइकिल शामिल है। इसमें Pulsar NS125, Pulsar NS160, Pulsar NS200 और Pulsar NS400Z मॉडल शामिल है।

Bajaj Pulsar RS Series

RS200 Pulsar का फेयर्ड मॉडल है, जो NS200 पर आधारित है। इस दिवाली पर RS200 पर कुल 3,000 रुपये तक का कैशबैक मिल रहा है। इस ऑफर से Pulsar बाइकें और भी किफायती हो गई हैं, खासकर उन बाइकों के लिए जो 350cc और उससे कम हैं और जिनकी कीमत में पहले ही GST 2.0 कटौती हुई है।