    Badshah ने खरीदी ₹12.45 करोड़ की Rolls-Royce Cullinan, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, देखें

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:00 PM (IST)

    मशहूर रैपर Badshah ने हाल ही में 12.45 करोड़ रुपये की Rolls-Royce Cullinan खरीदी है। इस लग्जरी SUV के साथ वे शाहरुख खान और अल्लू अर्जुन जैसे हस्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनके पास यह गाड़ी है। बादशाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वे अपनी नई कार से स्टिकर हटा रहे हैं। Cullinan में 6.7-लीटर V-12 इंजन है।

    रैपर बादशाह ने खरीदी Rolls-Royce Cullinan II

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। पॉपुलर रैपर, सॉन्गराइटर और प्रोड्यूसर Badshah ने Rolls-Royce Cullinan खरीदी है। उन्होंने इस लग्जरी SUV को करीब 12.45 करोड़ रुपये की कीमत में खरीद कर अपने कार कलेक्शन में शामिल किया है। Badshah अब उन सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनके पास RR Cullinan है, जिसमें Shah Rukh Khan, Allu Arjun और Bhushan Kumar जैसे नाम शामिल हैं।

    Badshah शेयर किया वीडियो

    Badshah ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपनी कस्टम नाम टैग के चारों ओर लगी स्टिकर को हटा रहे हैं। वीडियो को उन्होंने कैप्शन दिया है Zen Wale Ladke, जो उनके संगीत करियर की शुरुआत में पहली कार खरीदने का जिक्र है। कमेंट सेक्शन में फैंस और फॉलोअर्स ने उन्हें बधाई दी और वीडियो पर दिल और हंसी से भरे रेस्पॉन्स दिए।

    Rolls-Royce Cullinan II की खासियत

    इसमें 6.7-लीटर V-12 ट्विन-टर्बो इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 563 hp की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें Signature Rolls-Royce ग्रिल, प्रीमियम इंटीरियर्स और बेहतरीन फिनिश मिलती है। इसके साथ ही स्पेशियस केबिन, एडवांस्ड इनफोटेनमेंट सिस्टम और कस्टमाइजोशन ऑप्शन भी दिया जाता है। इसमें हाई-एंड सेफ्टी फीचर्स, स्टेबलिटी कंट्रोल और एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस दी गई है। इसमें दी गई ऑल-व्हील ड्राइव, पॉवरफुल सस्पेंशन, और शोर-रिडक्शन तकनीक राइड को स्मूद बनाती है।

    Badshah की कार कलेक्शन

    Badshah से पास पास Rolls-Royce Wraith थी, उन्होंने इस बार Cullinan II को खरीदा है। इनके पास Cullinan के अलावा, Porsche Cayman, Audi Q8, Jeep Wrangler Rubicon और Lamborghini Urus जैसी लग्जरी गाड़ियां है।