Badshah ने खरीदी ₹12.45 करोड़ की Rolls-Royce Cullinan, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो, देखें

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। पॉपुलर रैपर, सॉन्गराइटर और प्रोड्यूसर Badshah ने Rolls-Royce Cullinan खरीदी है। उन्होंने इस लग्जरी SUV को करीब 12.45 करोड़ रुपये की कीमत में खरीद कर अपने कार कलेक्शन में शामिल किया है। Badshah अब उन सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिनके पास RR Cullinan है, जिसमें Shah Rukh Khan, Allu Arjun और Bhushan Kumar जैसे नाम शामिल हैं।

Rolls-Royce Cullinan II की खासियत इसमें 6.7-लीटर V-12 ट्विन-टर्बो इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 563 hp की पावर और 850 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें Signature Rolls-Royce ग्रिल, प्रीमियम इंटीरियर्स और बेहतरीन फिनिश मिलती है। इसके साथ ही स्पेशियस केबिन, एडवांस्ड इनफोटेनमेंट सिस्टम और कस्टमाइजोशन ऑप्शन भी दिया जाता है। इसमें हाई-एंड सेफ्टी फीचर्स, स्टेबलिटी कंट्रोल और एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस दी गई है। इसमें दी गई ऑल-व्हील ड्राइव, पॉवरफुल सस्पेंशन, और शोर-रिडक्शन तकनीक राइड को स्मूद बनाती है।