Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अर्शदीप सिंह ने Toyota Fortuner को दिया का नया अवतार, Lexus किट के साथ कराया लक्जरी मॉडिफाई

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 11:01 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने अपनी पुरानी Toyota Fortuner को मॉडिफाई कराकर उसे Lexus जैसा लुक दिया है। उन्होंने गाड़ी के फ्रंट ग्रिल, हेडलाइट्स, बंपर और इंटीरियर में बदलाव किए हैं। डैशबोर्ड को नीले रंग से फिनिश किया गया है और लेदर का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेटर्स अक्सर अपनी लग्जरी कारों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पुराने वाहनों को मॉडिफाई करना बहुत कम देखने को मिलता है। इस बार टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है। उन्होंने अपनी पुरानी Toyota Fortuner Type 1 को पूरी तरह नया लुक दिया है, जिसे अब Lexus बॉडी किट से सजाया गया है। इस मॉडिफिकेशन ने SUV को अंदर और बाहर, दोनों ओर से पूरी तरह प्रीमियम बना दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बाहरी डिजाइन में Lexus जैसी झलक

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by JASPREET SINGH SIKAND (@sikandcar)

    अर्शदीप की Fortuner के फ्रंट में सबसे बड़ा बदलाव इसका नया ग्रिल है, जो अब Lexus के डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है। स्टॉक ग्रिल को हटाकर इसमें बड़ा और आकर्षक ग्रिल लगाया गया है। इसके अलावा, LED हेडलाइट्स और DRLs को भी इसी पैटर्न के अनुसार बदला गया है। फ्रंट बंपर को भी Lexus की तरह रीडिजाइन किया गया है, जिसमें नए फॉग लैंप्स लगे हैं। SUV के रियर प्रोफाइल में भी ध्यान खींचने वाले बदलाव किए गए हैं। इसमें अब कस्टम टेललाइट्स, नया रियर बंपर और ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे एक बोल्ड और लक्ज़री अपील देते हैं।

    अंदर से भी पूरी तरह नया एहसास

    केबिन में प्रवेश करते ही फर्क महसूस होता है। SUV के डैशबोर्ड और रूफ लाइनर को गहरे नीले रंग में फिनिश किया गया है। डैशबोर्ड पर लेदर और सीटों पर Alcantara का इस्तेमाल किया गया है, जबकि निचला सेक्शन और पिलर्स क्रीम-कलर लेदर से कवर किए गए हैं। नई SUV में आफ्टरमार्केट Android म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है और स्टीयरिंग व्हील अब लेटेस्ट-जेनरेशन Fortuner जैसा दिखता है।

    इंजन में कोई बदलाव नहीं

    मेकैनिकली यह Fortuner वही है जो पहले थी। इसमें 3.0-लीटर टर्बो डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 169hp की पावर और 343Nm का टॉर्क जनरेट करता है। Toyota Fortuner को भारतीय बाजार में 33.65 लाख रुपये से लेकर 48.85 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर किया जाता है। अर्शदीप सिंह ने जिस Fortuner को अपडेट करवाया है और उसे अपडेट करवाने में कितना खर्चा आया है इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है।

     