अर्शदीप सिंह ने Toyota Fortuner को दिया का नया अवतार, Lexus किट के साथ कराया लक्जरी मॉडिफाई

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय क्रिकेटर्स अक्सर अपनी लग्जरी कारों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन पुराने वाहनों को मॉडिफाई करना बहुत कम देखने को मिलता है। इस बार टीम इंडिया के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है। उन्होंने अपनी पुरानी Toyota Fortuner Type 1 को पूरी तरह नया लुक दिया है, जिसे अब Lexus बॉडी किट से सजाया गया है। इस मॉडिफिकेशन ने SUV को अंदर और बाहर, दोनों ओर से पूरी तरह प्रीमियम बना दिया है।

बाहरी डिजाइन में Lexus जैसी झलक

अर्शदीप की Fortuner के फ्रंट में सबसे बड़ा बदलाव इसका नया ग्रिल है, जो अब Lexus के डिजाइन लैंग्वेज पर आधारित है। स्टॉक ग्रिल को हटाकर इसमें बड़ा और आकर्षक ग्रिल लगाया गया है। इसके अलावा, LED हेडलाइट्स और DRLs को भी इसी पैटर्न के अनुसार बदला गया है। फ्रंट बंपर को भी Lexus की तरह रीडिजाइन किया गया है, जिसमें नए फॉग लैंप्स लगे हैं। SUV के रियर प्रोफाइल में भी ध्यान खींचने वाले बदलाव किए गए हैं। इसमें अब कस्टम टेललाइट्स, नया रियर बंपर और ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जो इसे एक बोल्ड और लक्ज़री अपील देते हैं।

अंदर से भी पूरी तरह नया एहसास

केबिन में प्रवेश करते ही फर्क महसूस होता है। SUV के डैशबोर्ड और रूफ लाइनर को गहरे नीले रंग में फिनिश किया गया है। डैशबोर्ड पर लेदर और सीटों पर Alcantara का इस्तेमाल किया गया है, जबकि निचला सेक्शन और पिलर्स क्रीम-कलर लेदर से कवर किए गए हैं। नई SUV में आफ्टरमार्केट Android म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है और स्टीयरिंग व्हील अब लेटेस्ट-जेनरेशन Fortuner जैसा दिखता है।