Aprilia RSV4 X-GP केवल 14 दिन में पूरी दुनिया में हुई Sold Out, दुनिया भर में रिकॉर्ड डिमांड

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Aprilia ने अपनी लिमिटेड-एडिशन ट्रैक-एक्सक्लूसिव सुपरबाइक RSV4 X-GP के जरिए मोटरसाइकिल दुनिया में तहलका मचा दिया है। यह खास मॉडल, जिसे Aprilia के नोएल रेसिंग विभाग डिपार्टमेंट ने बनाया है। इसे कंपनी के RS-GP MotoGP डेब्यू के 10 साल पूरे होने के मौके पर पेश किया गया। इसके लॉन्च होने के केवल 14 दिनों में ही पूरी दुनिया में सोल्ट आउट हो चुकी है यानी इसके सभी मॉडल की बिक्री हो चुकी है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Aprilia RSV4 X-GP को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया था, जिससे इसकी बिक्री काफी तेजी से हुई।

जल्दी बिक गई सभी यूनिट्स Aprilia RSV4 X-GP की केवल 30 यूनिट्स बनाई गई थीं, और ये सभी केवल 14 दिनों में ही बिक गईं। बाइक ने यूरोप, UAE, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और अमेरिका में ग्राहकों को बेहद आकर्षित किया। लॉन्च के पहले वीकेंड में ही बुकिंग रिक्वेस्ट प्रोडक्शन रन से कई गुना ज्यादा आ गई।

MotoGP हेरिटेज से प्रेरित डिजाइन यह बाइक MotoGP में Aprilia की 10 साल की उपस्थिति का ट्रिब्यूट है। इसमें RS-GP प्रोटोटाइप से प्रेरित लेग और टेल विंग्स लगे हैं, जो डाउनफोर्स और स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा, औद्योगिक कार्बन फाइबर सीट सपोर्ट की वजह से वजन कम हुआ है और रिगिडिटी बढ़ी है, जिससे हैंडलिंग ट्रैक पर और भी बेहतर हो गई है।