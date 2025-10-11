Aprilia RSV4 X-GP केवल 14 दिन में पूरी दुनिया में हुई Sold Out, दुनिया भर में रिकॉर्ड डिमांड
Aprilia RSV4 X-GP, एक लिमिटेड-एडिशन ट्रैक-एक्सक्लूसिव सुपरबाइक, लॉन्च के केवल 14 दिनों में ही पूरी दुनिया में बिक गई। इस मॉडल में RS-GP प्रोटोटाइप से प्रेरित लेग और टेल विंग्स हैं, जो डाउनफोर्स बढ़ाते हैं। 238 bhp की पावर और 131 Nm का टॉर्क पैदा करने वाला 999cc V4 इंजन इसे खास बनाता है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Aprilia ने अपनी लिमिटेड-एडिशन ट्रैक-एक्सक्लूसिव सुपरबाइक RSV4 X-GP के जरिए मोटरसाइकिल दुनिया में तहलका मचा दिया है। यह खास मॉडल, जिसे Aprilia के नोएल रेसिंग विभाग डिपार्टमेंट ने बनाया है। इसे कंपनी के RS-GP MotoGP डेब्यू के 10 साल पूरे होने के मौके पर पेश किया गया। इसके लॉन्च होने के केवल 14 दिनों में ही पूरी दुनिया में सोल्ट आउट हो चुकी है यानी इसके सभी मॉडल की बिक्री हो चुकी है। आइए विस्तार में जानते हैं कि Aprilia RSV4 X-GP को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया गया था, जिससे इसकी बिक्री काफी तेजी से हुई।
जल्दी बिक गई सभी यूनिट्स
Aprilia RSV4 X-GP की केवल 30 यूनिट्स बनाई गई थीं, और ये सभी केवल 14 दिनों में ही बिक गईं। बाइक ने यूरोप, UAE, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और अमेरिका में ग्राहकों को बेहद आकर्षित किया। लॉन्च के पहले वीकेंड में ही बुकिंग रिक्वेस्ट प्रोडक्शन रन से कई गुना ज्यादा आ गई।
MotoGP हेरिटेज से प्रेरित डिजाइन
यह बाइक MotoGP में Aprilia की 10 साल की उपस्थिति का ट्रिब्यूट है। इसमें RS-GP प्रोटोटाइप से प्रेरित लेग और टेल विंग्स लगे हैं, जो डाउनफोर्स और स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा, औद्योगिक कार्बन फाइबर सीट सपोर्ट की वजह से वजन कम हुआ है और रिगिडिटी बढ़ी है, जिससे हैंडलिंग ट्रैक पर और भी बेहतर हो गई है।
Aprilia RSV4 X-GP के स्पेसिफिकेशन
|फीचर
|स्पेसिफिकेशन
|इंजन
|V4 65°, 1099 cc, SBK रेसिंग स्पेसिफिकेशन
|एग्जॉस्ट
|SC-Project टाइटेनियम Full-System Exhaust MotoGP Replica 4x2, बैलेंस पाइप के साथ
|एयरबॉक्स
|MY25 थ्रॉटल बॉडी और डेडिकेटेड इंटेक ट्रम्पेट्स
|एयर फ़िल्टर
|High permeability racing - MotoGP technology, Sprint Filter
|इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट
|APX Aprilia Racing, स्पेसिफिक सेटिंग्स और GPS सिस्टम के साथ
|रेडिएटर्स (पानी और ऑयल)
|Oversized Racing - SBK टेक्नोलॉजी
|ट्रांसमिशन
|टाइटेनियम रियर स्प्रॉकेट और हल्का फ्रंट स्प्रॉकेट (PBR द्वारा डिजाइन)
|चेन
|RK 520
|पावर
|238 bhp
|टॉर्क
|131 Nm
|अधिकतम इंजन RPM
|14,100 Rpm
|रिम्स
|Marchesini in forge Mg M7R GENESI (फ्रंट 17"x3.5", रियर 17"x6")
|ब्रेकिंग सिस्टम
|Brembo Monoblock caliper GP4 MS, Brembo मास्टर सिलेंडर
|फ्रंट ब्रेक डिस्क
|PR19x16, pads Z04, Brembo DP 330 “T Drive”, मोटाई 5.5mm
|रियर ब्रेक कैलिपर
|निकल-प्लेटेड
|फ्रंट फोर्क्स
|प्रेशराइज्ड कार्ट्रिज Öhlins FKR, स्प्रिंग प्रीलोड, हाइड्रॉलिक (डेडिकेटेड सेटअप) कमप्रेशन और रिबाउंड डैम्पिंग
|रियर शॉक एब्सॉर्बर
|Öhlins TTX monoshock, MotoGP से प्रेरित, पूरी तरह एडजस्टेबल: स्प्रिंग प्रीलोड, व्हीलबेस और हाइड्रॉलिक कमप्रेशन/रिबाउंड डैम्पिंग
RSV4 X-GP में 999cc V4 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 238 bhp की पावर और 131 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। बाइक का वजन केवल 165 किलो है, जिससे पावर-टू-वेट रेश्यो 1.44 bhp/kg है। यह सुपरबाइक किसी भी फैक्ट्री-डिराइव्ड मोटरसाइकिल में पहली बार लेग और टेल विंग्स के साथ आई है। इसके अलावा, स्ट्रकचरलर कार्बन सीट सपोर्ट ने वजन कम किया और नियंत्रण और राइडिंग अनुभव को बेहतर बनाया।
