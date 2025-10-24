नए अवतार में आई Hyundai Venue, मस्कुलर डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स से है लैस, देखें क्या-क्या मिला नया?

लंबाई 3995 mm

चौड़ाई 1800 mm

ऊँचाई 1665 mm

व्हीलबेस 2520 mm

फ्रंट सस्पेंशन टेलिस्कोपिक / मैकफर्सन स्ट्रट (इंजन/वेरिएंट पर निर्भर)

रियर सस्पेंशन ट्विन शॉक / मल्टी लिंक (वेरिएंट पर निर्भर)

फ्रंट ब्रेक डिस्क ब्रेक

रियर ब्रेक डिस्क / ड्रम (वेरिएंट पर निर्भर)

फ्रंट टायर R16 (405.6 mm) डायमंड-कट अलॉय

लाइटिंग क्वाड बीम LED हेडलैम्प, टिन हॉर्न LED DRLs, होराइजन LED टेल लैंप्स

डिस्प्ले डुअल 12.3-inch कर्व्ड पैनोरमिक स्क्रीन (इंफोटेनमेंट + क्लस्टर)

सीटिंग डुअल-टोन लेदर^ सीट्स, 2-स्टेप रियर रीक्लाइनिंग, इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट

इंजन विकल्प Kappa 1.2 L MPI पेट्रोल, Kappa 1.0 L Turbo GDi पेट्रोल, U2 1.5 L CRDi डीजल

पावर 1.2 L पेट्रोल: 83 PS 1.0 L टर्बो पेट्रोल: 120 PS 1.5 L डीजल: 116 PS

टॉर्क 1.2 L पेट्रोल: 114 Nm 1.0 L टर्बो पेट्रोल: 172 Nm 1.5 L डीजल: 250 Nm

ट्रांसमिशन विकल्प 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT / ऑटोमैटिक, 7-स्पीड DCT

व्हील आर्च और बॉडी मसल्ड व्हील आर्च, स्कल्प्टेड कैरेक्टर लाइन, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश

एम्बियंट फीचर्स कॉफी-टेबल कंसोल, मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, टेराज़ो टेक्सचर्ड क्रैश पैड

प्रवेश/सुविधा बड़े दरवाजे, बेहतर लेगरूम और हेडरूम, रियर AC वेंट, सनशेड