नए अवतार में आई Hyundai Venue, मस्कुलर डिजाइन और हाई-टेक फीचर्स से है लैस, देखें क्या-क्या मिला नया?
हुंडई मोटर ने Hyundai Venue का नया 2026 मॉडल पेश किया है, जो 4 नवंबर 2025 को लॉन्च होगा। नई वेन्यू को बड़ा, प्रीमियम और आधुनिक बनाया गया है। इसमें बोल्ड डिजाइन, डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले और तीन इंजन विकल्प हैं। बुकिंग 25,000 रुपये से शुरू हो गई है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। हुंडई मोटर अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Hyundai Venue का नया 2026 वर्जन को पेश कर दिया है। इस बार Hyundai ने इसे और बड़ा, और अधिक प्रीमियम बनाने के साथ-साथ एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस किया है। नई वेन्यू को 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इसे पेश करने के लिए ही इसकी बुकिंग को भी शुरू कर दिया है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई हुंडई वेन्यू में कौन-कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे?
नई Hyundai Venue का डिजाइन
- नई Hyundai Venue का स्टाइलिंग पहले से और अधिक बोल्ड और SUV जैसी है। इसे लंबा, चौड़ा और ऊंचा बनाया गया है, जिससे सड़क पर इसका प्रभुत्व और बढ़ जाता है। इसकी लंबाई 3995mm, चौड़ाई 1800mm, ऊँचाई 1665mm और व्हीलबेस 2520mm है।
- इसमें ट्वीन हॉर्न LED DRLs और क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स, होराइजन LED पोजिशनिंग लैंप और रियर होराइजन LED टेल लैंप, डार्क क्रोम रेडिएटर ग्रिल और ब्रिज टाइप रूफ रेल्स, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश और इन-ग्लास Venue एम्बलम, मसल्ड व्हील आर्च और डायमंड-कट 16-इंच अलॉय व्हील्स जैसे नए फीचर्स दिए गए हैं।
|फीचर
|Hyundai Venue स्पेसिफिकेशन
|लंबाई
|3995 mm
|चौड़ाई
|1800 mm
|ऊँचाई
|1665 mm
|व्हीलबेस
|2520 mm
|फ्रंट सस्पेंशन
|टेलिस्कोपिक / मैकफर्सन स्ट्रट (इंजन/वेरिएंट पर निर्भर)
|रियर सस्पेंशन
|ट्विन शॉक / मल्टी लिंक (वेरिएंट पर निर्भर)
|फ्रंट ब्रेक
|डिस्क ब्रेक
|रियर ब्रेक
|डिस्क / ड्रम (वेरिएंट पर निर्भर)
|फ्रंट टायर
|R16 (405.6 mm) डायमंड-कट अलॉय
|लाइटिंग
|क्वाड बीम LED हेडलैम्प, टिन हॉर्न LED DRLs, होराइजन LED टेल लैंप्स
|डिस्प्ले
|डुअल 12.3-inch कर्व्ड पैनोरमिक स्क्रीन (इंफोटेनमेंट + क्लस्टर)
|सीटिंग
|डुअल-टोन लेदर^ सीट्स, 2-स्टेप रियर रीक्लाइनिंग, इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट
|इंजन विकल्प
|Kappa 1.2 L MPI पेट्रोल, Kappa 1.0 L Turbo GDi पेट्रोल, U2 1.5 L CRDi डीजल
|पावर
|1.2 L पेट्रोल: 83 PS 1.0 L टर्बो पेट्रोल: 120 PS 1.5 L डीजल: 116 PS
|टॉर्क
|1.2 L पेट्रोल: 114 Nm 1.0 L टर्बो पेट्रोल: 172 Nm 1.5 L डीजल: 250 Nm
|ट्रांसमिशन विकल्प
|5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT / ऑटोमैटिक, 7-स्पीड DCT
|व्हील आर्च और बॉडी
|मसल्ड व्हील आर्च, स्कल्प्टेड कैरेक्टर लाइन, सिग्नेचर C-पिलर गार्निश
|एम्बियंट फीचर्स
|कॉफी-टेबल कंसोल, मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, टेराज़ो टेक्सचर्ड क्रैश पैड
|प्रवेश/सुविधा
|बड़े दरवाजे, बेहतर लेगरूम और हेडरूम, रियर AC वेंट, सनशेड
|सुरक्षा
|फ्रंट/रियर एयरबैग्स (वेरिएंट पर निर्भर), ABS, EBD, ESC
नई Hyundai Venue का इंटीरियर
- नई हुंडई वेन्यू में अब डुअल 12.3-इंच की कर्व्ड पैनोरमिक डिस्प्ले दी गई है, जिसमें इंफोटेनमेंट और क्लस्टर दोनों शामिल हैं। डुअल-टोन (डार्क नेवी और डव ग्रे) लेदर सीट्स और टेराज़ो-टेक्सचर्ड क्रैश पैड इसे प्रीमियम फील देते हैं।
- इसके साथ ही इसे 2-स्टेप रियर सीट्स और इलेक्ट्रिक 4-वे ड्राइवर सीट, रियर AC वेंट्स और विंडो सनशेड, कॉफी-टेबल सेंट्रल कंसोल और मून व्हाइट एम्बियंट लाइटिंग, D-कट स्टेरिंग व्हील और प्रीमियम लेदर आर्मरेस्ट, व्हीलबेस में 20mm एक्सटेंशन से बेहतर लेगरूम और हेडरूम जैसे फीचर्स से लैस किया गया है।
नई Hyundai Venue का इंजन
|इंजन
|1.2-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल
|1-लीटर टर्बो-पेट्रोल
|1.5-लीटर डीजल
|ट्रांसमिशन
|5-स्पीड मैनुअल
|6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक
|6-स्पीड मैनुअल / 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक (नया)
|पावर
|83 PS
|120 PS
|115 PS
|टॉर्क
|114 NM
|172 NM
|250 NM
नया Hyundai Venue तीन इंजन ऑप्शनों के साथ लेकर आई गई है। इसमें Kappa 1.2 L MPI पेट्रोल, Kappa 1.0 L Turbo GDi पेट्रोल और U2 1.5 L CRDi डीजल इंजन दिया गया है। इसके साथ ही साथ ही तीन ट्रांसमिशन विकल्प हैं: मैनुअल, ऑटोमैटिक और DCT, जिससे हर ड्राइवर को डायनामिक अनुभव मिलेगा।
नई Hyundai Venue के वेरिएंट और कलर
- नई हुंडई वेन्यू को कई वेरिएंट में लेकर आया गया है। इसके पेट्रोल इंजन को सात वेरिएंट HX 2, HX 4, HX 5, HX 6, HX 6T, HX 8 और HX 10 में लेकर आया गया है। इसकी तरह से डीजल इंजन को HX 2, HX 5, HX 7 और HX 10 में वेरिएंट में लेकर आया गया है।
- नई हुंडई वेन्यू को को 6 मोनोटोन कलर और दो डुअल टोन कलर ऑप्शन के साथ लेकर आया गया है। इसका मोनोटोन रंग हेज़ल ब्लू (नया), मिस्टिक सफायर (नया), एटलस व्हाइट, टाइटन ग्रे, ड्रैगन रेड और एबिस ब्लैक है। एबिस ब्लैक रूफ (नया) के साथ डेज़ेल टोन कलर प्लेसमेंट हेज़ल ब्लू और एबिस ब्लैक रूफ के साथ एटलस व्हाइट है।
लॉन्च और बुकिंग
नई Hyundai Venue के लिए बुकिंग केवल 25,000 रुपये से शुरू की गई है। कंपनी इसे 4 नवंबर 2025 को लॉन्च करेगी और ग्राहकों को Hyundai डीलरशिप पर जाकर इसे बुक करने की सुविधा मिलेगी।
