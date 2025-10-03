Rahul Gandhi ने कोलंबिया में की Hero, TVS और Bajaj की तारीफ, बजाज पल्सर के साथ शेयर की फोटो

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है। इस फोटो में वह Bajaj Pulsar मोटरसाइकिल के सामने खड़े दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस फोटो के शेयर करते हुए भारतीय वाहन निर्माता कंपनी Bajaj, Hero और TVS की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने श में चल रही क्रोनीज्म (सत्ता संबंधी लाभ लेने की प्रवृत्ति) की आलोचना भी की है।

राहुल गांधी का Bajaj Pulsar के साथ फोटो

Proud to see Bajaj, Hero & TVS do so well in Colombia. Shows Indian companies can win with innovation, not cronyism. Great job 👍 pic.twitter.com/174HNbF58X — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 3, 2025

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल के साथ पोज देते हुए शेयर किया है। इसके साथ ही लिखा है कि Bajaj, Hero और TVS कोलंबिया में इतनी सफलता हासिल करते देख गर्व महसूस हुआ। यह दिखाता है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन के बल पर जीत सकती हैं, न कि क्रोनीज्म के जरिए। शानदार काम।