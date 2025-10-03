Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rahul Gandhi ने कोलंबिया में की Hero, TVS और Bajaj की तारीफ, बजाज पल्सर के साथ शेयर की फोटो

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 03:47 PM (IST)

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बजाज पल्सर मोटरसाइकिल के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए बजाज हीरो और टीवीएस की सराहना की है। उन्होंने इन भारतीय कंपनियों की सफलता पर गर्व व्यक्त किया और क्रोनीज्म की आलोचना की। सितंबर 2025 में हीरो मोटोकॉर्प टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो की बिक्री में वृद्धि हुई जिसमें दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री शामिल है।

    prefferd source google
    Hero Image
    राहुल गांधी ने की कोलंबिया में भारत की कंपनियों की सराहना

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर किया है। इस फोटो में वह Bajaj Pulsar मोटरसाइकिल के सामने खड़े दिखाई दे रही है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी इस फोटो के शेयर करते हुए भारतीय वाहन निर्माता कंपनी Bajaj, Hero और TVS की सराहना की है। इसके साथ ही उन्होंने श में चल रही क्रोनीज्म (सत्ता संबंधी लाभ लेने की प्रवृत्ति) की आलोचना भी की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    राहुल गांधी का Bajaj Pulsar के साथ फोटो

    कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में खुद को एक बजाज पल्सर मोटरसाइकिल के साथ पोज देते हुए शेयर किया है। इसके साथ ही लिखा है कि Bajaj, Hero और TVS कोलंबिया में इतनी सफलता हासिल करते देख गर्व महसूस हुआ। यह दिखाता है कि भारतीय कंपनियां इनोवेशन के बल पर जीत सकती हैं, न कि क्रोनीज्म के जरिए। शानदार काम।

    सितंबर 2025 में Hero, TVS और Bajaj की बिक्री

    1. Hero MotoCorp ने 6,87,220 यूनिट की बिक्री की है, जो पिछले साल के मुकाबले 7.88% की बढ़ोतरी की है। इसमें मोटरसाइकिलों की बिक्री 4.8% और स्कूटरों की बिक्री 54.36% बढ़ी। घरेलू बाजार में Hero की बिक्री 5.01% बढ़ी, जबकि निर्यात में 94.84% की वृद्धि हुई।
    2. TVS Motor ने 5,41,064 यूनिट की बिक्री की है, जो 12.14% की सालाना वृद्धि है। इसके अंतर्गत मोटरसाइकिलों की बिक्री 8.88% और स्कूटरों की बिक्री 17.23% बढ़ी। ई-स्कूटरों में 8.18% और तीन पहिया वाहनों में 60.15% की बढ़त देखी गई। हालांकि, स्कूटरों और निर्यात में मामूली गिरावट आई।
    3. Bajaj Auto ने 9% की वृद्धि के साथ कुल 5,10,504 यूनिट की बिक्री की है। इसके दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री दोनों में वृद्धि रही। घरेलू बाजार में 5% और निर्यात में 12% की वृद्धि देखने को मिली।