Suzuki Jimny को मिला बड़ा अपडेट, लेवल-2 ADAS और नए डिजाइन के साथ हुई और भी बेहतरीन

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Suzuki ने अपनी पॉपुलर ऑफ-रोडर SUV Jimny को एक बार फिर अपडेट किया है। यह नया अपडेट फिलहाल सिर्फ जापानी मार्केट के लिए पेश किया गया है और इसकी बिक्री 4 नवंबर 2025 से शुरू होगी। इस अपडेट में 3-डोर Jimny और Jimny Sierra दोनों को शामिल किया गया है। कंपनी ने इस बार Jimny की सेफ्टी को पहले से ज्यादा एडवांस बना दिया है। आइए इसे मिले नए अपडेट के बारे में विस्तार में जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2026 Suzuki Jimny सेफ्टी में बड़े अपडेट Jimny पहले से ही कई देशों में एक पॉपुलर लाइफस्टाइल ऑफ-रोड SUV है, लेकिन भारत में इसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही है। हालांकि, कंपनी अब जापान में 2026 मॉडल के साथ इसे और बेहतर बना रही है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव है Level-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम) का शामिल होना।

इस अपडेट में शामिल कुछ प्रमुख ऑटोनॉमस फीचर्स हैं, जिसमें रीयरवर्ड फॉल्स-स्टार्ट प्रिवेंशन, ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिं, लेन असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल शामिल है। Jimny को ये सभी फीचर्स मिलने के बाद यह पहले से ज्यादा सुरक्षित और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली बन गई है।

डिजाइन में हुए बदलाव 2026 Suzuki Jimny में डिजाइन के लेवल पर ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन बंपर्स को री-डिजाइन किया गया है, ताकि यह नए मॉडल ईयर (MY26) की पहचान साफ हो सके। इसके अलावा SUV का बाकी डिजाइन पहले जैसा ही रखा गया है। Jimny अपनी क्लासिक क्यूट ऑफ-रोडर पहचान को बनाए रखती है, जिसमें कॉम्पैक्ट बॉडी, मजबूत स्टांस और पहचानने लायक स्टाइलिंग मौजूद है।

भारत में कब मिलेगा ये अपडेट? फिलहाल Maruti Suzuki ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि जापान वाला ADAS पैकेज भारतीय Jimny (5-डोर) में भी मिलेगा या नहीं। भारत में इसका सीधा मुकाबला Mahindra Thar Roxx से है, जो पहले से ही Level-2 ADAS, बेहतर फीचर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है।