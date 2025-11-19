Language
    जल्द लॉन्च होगा MG Hector का फेसलिफ्ट वर्जन: नई ग्रिल, बंपर, अलॉय व्हील समेत मिलेंगे शानदार फीचर्स

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    JSW MG Motor अब पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर ध्यान दे रही है। 2026 MG Hector Facelift टेस्टिंग के दौरान देखी गई, जिसमें नया डिजाइन मिलने की उम्मीद है। इसमें नई ग्रिल, बंपर और अलॉय व्हील्स हो सकते हैं, जबकि इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहेंगे। फीचर्स में कुछ बदलाव और डीजल मॉडल में ज्यादा ADAS फीचर्स मिल सकते हैं। 

    2026 MG Hector Facelift को टेस्टिंग के दौरान देखा गया।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। JSW MG Motor इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में Comet EV, ZS EV और Windsor EV की सफलता के बाद अब पेट्रोल-डीजल वाली गाड़ियों में अपनी मजबूत को बनाने पर काम कर रही है। इसको लेकर कंपनी ने 2026 MG Hector Facelift पर काम कर रही है। इसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। टेस्टिंग मॉडल पर हल्का-फुल्का कवर देखने के लिए मिला है। इसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि MG Hector को नया डिजाइन मिलने वाला है।

    नई MG Hector में क्या होगा नया?

    2026 MG Hector Facelift को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें साल 2023 में बड़ा अपडेट मिला था, अब इसे साल 2026 में एक मिड-लाइप रिफ्रेश दिया जा रहा है। टेस्टिंग के दौरान कार के फ्रंट और रियर को सबसे ज्यादा कवर दिया गया है। टेस्टिंग मॉडल में नई ग्रिल डिजाइन, फ्रंट और रियर में नए बंपर देखने के लिए मिले हैं। इसके अलावा, शीट मेटल और लाइटिंग एलिमेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके LED DRLs, LED हेडलाइट सेटअप, ADAS के लिए रडार पोजिशन और बोनट डिजाइन को पहले की तरह ही रखा गया है। इसके पीछे की ओर हल्के-फुल्के बदलावों के साथ नया रियर बंपर मिलने की उम्मीद है। टेस्टिंग मॉडल में नए अलॉय व्हील्स भी देखने के लिए मिले है।

    इंजन में नहीं होगा कोई बदलाव

    इसमें पहले की तरह दो इंजन ऑप्शन में ऑफर किया जाएगा, जो 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2 लीटर टर्बो डीजल है। इसके फीचर्स में हल्के बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें फ्रंट और रियर दोनों सीटों पर वेंटिलेशन फ्रंट और रियर दोनों सीटों पर वेंटिलेशन, नया 14-इंच पोर्ट्रेट-स्टाइल इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेहतर टच रिस्पॉन्स, क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कुछ फिजिकल बटन दी जा सकती है। इसके डीजल मॉडल में ज्यादा ADAS फीचर्स और डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट की उम्मीद भी की जा रही है।

    इन गाड़ियों से मुकाबला

    भारतीय बाजार में MG Hector का मुकाबला Tata Harrier, Tata Safari, Mahindra XUV700 और Mahindra Scorpio से देखने के लिए मिलती है। 2026 MG Hector Facelift कई बेहतरीन अपडेट के साथ आ सकती है। फीचर्स में अपग्रेड, नए डिजाइन टच और बेहतर डीजल वेरिएंट्स के साथ यह और भी बेहतरीन हो सकती है।