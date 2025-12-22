Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Brezza फेसलिफ्ट CNG भरवाते हुई स्पॉट, दिखे डिजाइन और केबिन में बड़े बदलाव

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    Maruti Brezza को जल्द ही एक नया रूप मिलने वाला है। उम्मीद है कि नई Brezza में कई कॉस्मेटिक बदलाव और नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसमें नए हेडलैंप, टेलल ...और पढ़ें

    Hero Image

    2026 Maruti Brezza Facelift (फोटो क्रेडिट- desI speecH)

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। मारुति सुजुकि अपनी पॉपुलर SUV Maruti Brezza के फेसलिफ्ट वर्जन पर काम कर रही है। इसे साल 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में Brezza फेसलिफ्ट को CNG फ्यूल स्टेशन पर स्पॉट किया गया है। इस दौरान इसके CNG वर्जन से जुड़ी कई जानकारी सामने आई है। इस फेसलिफ्ट में कंपनी का फोकस नई तकनीक, बेहतर केबिन फील और CNG वर्जन की प्रैक्टिकैलिटी के पहले से बेहतर करने पर काम कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Maruti Brezza Facelift का एक्सटीरियर

    ब्रेजा फेसलिफ्ट के डिजाइन में हल्का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। इसके हेडलैंप और टेललैंप के पहले की तरह रखा जा सकता है। इसके LED DRL को नया डिजाइन दिया जा सकता है। फ्रंट ग्रिल और आगे-पीछे के बंपर में नई डिटेलिंग हो सकती है। साइड प्रोफाइल लगभग पहले जैसा, लेकिन नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। ब्रेजा के बॉक्सी लुक, चौड़े व्हील आर्च, बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, ब्लैक ORVMs, शार्क फिन एंटीना और फॉक्स स्किड प्लेट्स में किसी तरह का बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा।

    Maruti Brezza Facelift का इंटीरियर

    ब्रेजा फेसलिफ्ट के केबिन कई बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। इसमें नया नया और रिफ्रेश्ड स्टीयरिंग व्हील के साथ ही नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे प्रीमियम फीचर्स मिल सकते हैं। बेहतर एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम भी दिया जा सकता है। पहले 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है।

    Brezza CNG में पहले से ज्यादा बूट स्पेस

    Maruti Brezza Facelift के CNG में पहले के मुकाबले ज्यादा बूट स्पेस दिया जा सकता है। कंपनी यह सेटअप पहले ही Victoris में दिखा चुकी है। इससे बूट स्पेस की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो सकती है और Brezza CNG की डिमांड और बढ़ सकती है।

    हमारी राय

    2026 Maruti Brezza Facelift को पहले से ज्यादा बेहतरीन फीचर्स के साथ लाया जा सकता है। खासकर CNG खरीदारों के लिए, बेहतर बूट स्पेस इसे और ज्यादा प्रैक्टिकल बना सकता है। कुल मिलाकर, यह फेसलिफ्ट Brezza को नया नहीं, बल्कि और ज्यादा समझदार विकल्प बनाने वाला है।