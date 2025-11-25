नई Maruti Brezza फिर से टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट,नए अपडेट और ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के दिखे डिटेल्स
मारुति ब्रेजा का 2022 में सेकेंड जेनरेशन लॉन्च हुआ था, अब कंपनी 2026 में 2026 Brezza Facelift लाने की तैयारी में है। टेस्टिंग के दौरान इसके फ्रंट और साइड प्रोफाइल की झलक मिली है। नए मॉडल में एक्सटीरियर में मामूली बदलाव और इंटीरियर में अपडेट देखने को मिलेंगे। इसमें नया इंफोटेनमेंट सिस्टम और ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन में K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ही मिलेगा।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। Maruti Brezza का साल 2022 में सेकेंड जेनरेशन लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसकी मिड-साइकिल फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने 2026 Brezza Facelift की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। हाल ही में इसके फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इस बार इसके फ्रंट और साइड प्रोफाइल की पहली झलक देखने के लिए मिली है। इसके CNG वेरिएंट की टेस्टिंग भी चल रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई Maruti Brezza में कुछ नया देखने के लिए मिलेगा।
2026 Maruti Brezza Facelift का एक्सटीरियर अपडेट
- नए फेसलिफ्ट मॉडल में एक्सटीरियर में मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे। टेस्ट म्यूल देखकर साफ है कि कंपनी का फोकस प्रीमियम फीचर्स और इंटीरियर अपग्रेड पर होगा। इसमें पहले की तरह ही हेडलैम्प और LED DRLs देखने के लिए मिले हैं।
- इसमें ग्रिल और बंपर का डिजाइन पिछले वर्जन की तरह दिख रहा है। इसका साइड प्रोफाइल भी काफी हद तक पहले जैसा ही है। इसमें स्क्वेयर्ड व्हील आर्च, पारंपरिक डोर हैंडल्स, मोटा बॉडी क्लैडिंग, ब्लैक-आउट ORVMs, टर्न इंडिकेटर्स, रूफ रेल्स, सिंगल पेन सनरूफ और शार्क फिन एंटीना टेस्टिंग मॉडल में दिखाई दिया है।
- ब्रेजा के फेसलिफ्ट में पहली की तरह ही अलॉय व्हील्स मिलेंगे, लेकिन इसमें ब्लैक्ड-आउट फिनिश होगी। पिछले हिस्से में भी मौजूदा टेल लैम्प डिजाइन को बरकरार रखा गया है। CNG फेसलिफ्ट स्पाई शॉट्स में यह पहले ही सामने आ चुका है। रियर में मामूली कॉस्मेटिक बदलाव संभव हैं।
2026 Maruti Brezza Facelift का इंटीरियर
- इसके इंटीरियर की झलक सामने नहीं आई है, लेकिन कई बड़े अपडेट मिलने की उम्मीद है। इसमें नया 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड सीट्स, नया TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, पावर्ड ड्राइवर सीट और एंबिएंट लाइटिंग के ज्यादा ऑप्शन मिल सकते हैं।
- इसमें ADAS लेवल 2 भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसके मुकाबले वाले मॉडल Hyundai Venue और Mahindra XUV3XO में यह फीचर पहले से मौजूद है।
- मौजूदा Brezza का GNCAP में 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग है और यह पहले से कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स जैसे ESP, 6 एयरबैग, 360° कैमरा और HUD के साथ आती है।
2026 Maruti Brezza Facelift का इंजन
2026 Brezza Facelift में मौजूदा K15C Smart Hybrid पेट्रोल इंजन ही मिलेगा। यह इंजन 103.1 PS की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और 6AT के ऑप्शन मिलेगा। टेस्टिंग मॉडल के दिखने के बाद उम्मीद की जा रही है कि फेसलिफ्ट मॉडल में अंडरबॉडी CNG टैंक दिया जा सकता है, बिल्कुल Maruti Victoris CNG की तरह। इससे ब्रेजा में पहले से ज्यादा बूट स्पेस मिलेगा।
