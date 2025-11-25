नई Maruti Brezza फिर से टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट,नए अपडेट और ज्यादा प्रीमियम फीचर्स के दिखे डिटेल्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Maruti Brezza का साल 2022 में सेकेंड जेनरेशन लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसकी मिड-साइकिल फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने 2026 Brezza Facelift की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। हाल ही में इसके फेसलिफ्ट वर्जन को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। इस बार इसके फ्रंट और साइड प्रोफाइल की पहली झलक देखने के लिए मिली है। इसके CNG वेरिएंट की टेस्टिंग भी चल रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई Maruti Brezza में कुछ नया देखने के लिए मिलेगा।