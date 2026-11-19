ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 2026 Kia Seltos को Eur0 NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस SUV ने सेफ ड्राइविंग के लिए 67%. क्रैश अवॉइडेंस के लिए 71%, क्रैश प्रोटेक्शन के लिए 84% और पोस्ट क्रैश सेफ्टी के लिए 90% का स्कोर हासिल किया है। यह रेटिंग टू-व्हील ड्राइव और फोर-व्हील ड्राइव दोनों में लिस्टेड 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल और टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड वेरिएंट्स पर लागू होती हैं।

साइड इंपैक्ट टेस्ट नई Seltos ने साइड बैरियर में शरीर के सभी जरूरी हिस्सों को अच्छी सुरक्षा दी। ज्यादा गंभीर साइड पोल टेस्ट में चेस्ट की सुरक्षा को मार्जिनल रेट किया गया। Euro NCAP ने सेंटर एयरबैग का भी आकलन किया जिसे साइड इंपैक्ट के दौरान आगे बैठे लेगों के बीच कॉन्टैक्ट कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसने टेस्ट में आगे बैठे पैसेंजर्स को सिर से अच्छी सुरक्षा दी।

Kia Seltos 2026 फ्रंटल टेस्ट इसके फ्रंटल टेस्ट के नतीजे मिले-जुले रहे और फ्रंटल ऑफसेट टक्कर में टेस्ट डमी द्वारा मापे गए दबाव के आधार पर ड्राइवर के लिए चेस्ट सेफ्टी को मार्जिनल और आगे बैठे लोगों के लिए कमजोर रेट किया गया। फुल-विड्थ फ्रंटल टेस्ट तीने पैसेंजर्स के शरीर के सभी जरूरी हिस्सों के लिए सेफ्टी को Good रेट किया गया। Seltos ने पैदल चलने वालों के पेल्विस की सुरक्षा के लिए अंक गंवाए जिसे Euro NCAP ने खराब रेट किया।

ऑक्यूपेंट डिटेक्शन और ड्राइवर मॉनिटरिंग सेफ ड्राइविंग टेस्ट में Seltos ने सीटबेल्ट के गलत इस्तेमाल का पता लगाने, पैसेंजर का हाइट पहचानने और यह समझने के लिए कोई यात्री गलत पोजीशन में बैठा है, पूरे अंक हासिल किए। इसके ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम ने थकान और फोन के इस्तेमाल समेत ध्यान भटकाने वाले कई तरीकों का पता लगाया। इस टेस्ट में Euro NCAP ने ध्यान दिलाया कि इस SUV में चाइल्ड प्रेजेंस अलर्ट की कमी थी जो यह अलर्ट देता है कि गाड़ी में किसी बच्चे को अकेला छोड़ दिया गया है या नहीं।

इसके अलावा, लगभग 2,000 किमी तक चले रोड टेस्ट में इसकी स्पीड असिस्टेंस सिस्टम ने तय की गई दूरी के 94% हिस्से के लिए स्पीड लिमिट की सही पहचान की। कौन सा वेरिएंट है शामिल? Euro NCAP की 5-स्टार रेटिंग में चार कॉन्फिगरेशन शामिल हैं। इसमें 1.6 लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.6 लीटर टर्बो-पेट्रोल हाइब्रिड इंजन शामिल हैं जिनमें से हर एक 4x2 और 4x4 दोनों वर्जन्स में आता है। इन सभी के लिए लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव वर्जन दिए गए हैं। राइट हैंड ड्राइव वाली बात इन्हीं इंजन और ड्राइव सिस्टम वाले मॉडल्स पर लागू होती है।