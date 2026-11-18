ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। TATA Sierra EV ने Bharat NCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। इस इलेक्ट्रिक मिड-साइज SUV ने एडल्ट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 32 में से 30.62 अंक और 49 में से 45 अंक हासिल किए हैं। इन टेस्ट में Sierra EV के टॉप-एंड Empowered 75kWh QWD वेरिएंट का इस्तेमाल किया गया था। बता दें कि, ये रेटिंग्स इस इलेक्ट्रिक SUV के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती हैं।

कौन-कौन से टेस्ट हुए? इस टेस्ट में Sierra EV ने ड्राइवर और को-ड्राइवर को सिर, छाती, पेल्विस और जांघ (Thighs) को 'Good' प्रोटेक्शन दिया। हालांकि, ड्राइवर और को-ड्राइवर जोनों की पिंडली को पर्याप्त (Adequate) प्रोटेक्शन मिला जबकि ड्राइवर को मामूली(Marginal) प्रोटेक्शन रेटिंग मिली। साइड मूवेबल डिफॉर्मेबल बैरियर और साइड पोल इंपैक्ट टेस्ट में ड्राइवर और को-ड्राइवर के सभी अंगों को Good प्रोटेक्शन रेटिंग मिली।

चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन Sierra EV ने फ्रंट टेस्ट और साइड क्रैश टेस्ट में पीछे की तरफ बैठने वाले 18 महीने और 3 साल के बच्चों के डमी के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन टेस्ट में पूरे अंक हासिल किए। इसके अलावा इसने CRS इंस्टॉलेशन स्कोर में भी पूरे अंक (12 में से 12) हासिल किए लेकिन Vehicle Assessment स्कोर में इसके 4 अंक में इसके 4 अंक कम हो गए जिससे Child Protection का कुल स्कोर 49 में से 45 अंक हो गया।

BNCAP फैक्ट शीट Bharat NCAP की फैक्ट शीट के मुताबिक, यह रेटिंग जून 2026 के मूल्यांकन के तहत आंकी गई लिस्टेड Sierra EV वेरिएंट्स पर लागू होती हैं। इसमें Pure, Pure S, ADV और EMP ट्रिम्स शामिल हैं जिनमें RWD और AWD रेंज में अलग-अलग बैटरी और इक्विपमेंट्स कॉन्फिगरेशन दिए गए हैं। क्रैश टेस्टिंग वाली गाड़ी का वजन 2,414kg था और इसमें टू-रो SUV बॉडी कॉन्फिगरेशन दिया गया था।