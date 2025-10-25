नई 2026 Kawasaki Z650 S हुई पेश, मिले नए डिजाइन, अपडेटेड फीचर्स और बेहतर राइडिंग कम्फर्ट 

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kawasaki ने अपनी मिड-वेट नेकेड मोटरसाइकिल लाइनअप में एक नया मॉडल शामिल किया है, जो 2026 Z650 S है। यह बाइक फिलहाल स्टैंडर्ड Z650 के साथ बिकेगी, लेकिन डिजाइन और फीचर्स के मामले में इसमें कई अहम बदलाव किए गए हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

Kawasaki Z650 S का डिजाइन नई Z650 S का लुक अब पहले से काफी शार्प और मस्कुलर दिखता है। इसका फ्रंट डिजाइन अब Z900 से इंस्पायर्ड है, जिसमें तीन-लैंप वाला LED हेडलाइट सेटअप दिया गया है। इसके अलावा टैंक श्राउड अब ज्यादा चौड़े और आगे की ओर फैले हैं, जिससे बाइक का फ्रंट हिस्सा ज्यादा बोल्ड नजर आता है।

राइडिंग पोजिशन में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब बाइक में 30mm चौड़ा हैंडलबार और री-पोजिशन किए गए फुटपेग्स मिलते हैं, जिससे राइडिंग ट्रायंगल में फर्क आता है और कम्फर्ट बढ़ता है। सीट हाइट भी अब लगभग 15mm ज्यादा है, जबकि पिलियन सीट को 20mm चौड़ा और 10mm ज्यादा पैडिंग दी गई है यानी अब राइडर और पैसेंजर दोनों के लिए कम्फर्ट बेहतर हुआ है। स्पेसिफिकेशन Kawasaki Z650 S के फीचर्स मॉडल नाम Kawasaki Z650 S (2026) इंजन टाइप 649cc पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड पावर आउटपुट (अनुमानित) 68 hp टॉर्क (अनुमानित) 64 Nm गियरबॉक्स 6-स्पीड मैनुअल फ्रेम टाइप ट्यूबलर ट्रेलिस फ्रेम फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फोर्क रियर सस्पेंशन मोनोशॉक फ्रंट ब्रेक 300mm ट्विन डिस्क रियर ब्रेक 220mm सिंगल डिस्क ABS सिस्टम Continental ABS यूनिट डिस्प्ले 4.3-इंच TFT डिस्प्ले (स्मार्टफोन कनेक्टिविटी सहित) सीट हाइट स्टैंडर्ड Z650 से लगभग 15mm ज्यादा हैंडलबार चौड़ाई 30mm ज्यादा (स्टैंडर्ड Z650 की तुलना में) पिलियन सीट 20mm चौड़ी, 10mm अतिरिक्त पैडिंग वजन लगभग समान (Z650 के करीब 188 kg) कीमत (यूके) £7,199 (लगभग ₹8.42 लाख) उपलब्ध कलर्स 3 कलर ऑप्शन कनेक्टिविटी फीचर्स Rideology ऐप, ब्लूटूथ, फोन और SMS अलर्ट लॉन्च मार्केट यूनाइटेड किंगडम (भारत लॉन्च विवरण प्रतीक्षित) Kawasaki Z650 S के फीचर्स नई Kawasaki Z650 S में 4.3-इंच TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ आता है। Kawasaki की Rideology ऐप से ब्लूटूथ के जरिए फोन और एसएमएस अलर्ट, साथ ही राइड डेटा एक्सेस किया जा सकता है।