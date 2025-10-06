Kawasaki Ninja की 250cc इंजन वाली दो बाइक लॉन्च, शानदार कलर और बेहतरीन फीचर्स से हैं लैस
जापानी कंपनी कावासाकी ने अपनी दो लोकप्रिय मोटरसाइकिलें Kawasaki Ninja 250 और Z250 को नए रंग और ग्राफिक्स के साथ लॉन्च किया है। इनमें कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है। नई Ninja 250 की कीमत लगभग 4.37 लाख रुपये और Z250 की कीमत लगभग 4.24 लाख रुपये है। Ninja 250 दो नए ड्यूल-टोन शेड्स में उपलब्ध है जबकि Z250 एबोनी रंग में मिलेगी।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। जापानी मोटरसाइकिल कंपनी कावासाकी ने अपनी दो पॉपुलर मोटरसाइकिल Kawasaki Ninja 250 और Z250 को लॉन्च किया है। इन दोनों ही मोटरसाइकिल को नए कलर और अपडेटेड ग्राफिक्स के साथ लेकर आई है। कंपनी ने इसमें कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है, लेकिन विजुअल अपडेट्स से इसका लुक पहले से ज्यादा बेहतरीन हो गया है। नई Ninja 250 की कीमत 726,000 येन (करीब 4.37 लाख रुपये) और Z250 की कीमत 704,000 येन (करीब 4.24 लाख रुपये) रखी गई है।
2026 Kawasaki Ninja 250 में क्या बदला?
- इसके नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसके कलर्स और ग्राफिक्स में किया गया है। अब यह बाइक दो नए ड्यूल-टोन शेड्स में आती है, जो Metallic Yellowish Green के साथ Metallic Carbon Gray और Candy Persimmon Red के साथ Galaxy Silver है। इसे पहले वाले कलर में ब्लैक बेस के साथ ग्रीन ग्राफिक्स दिए गए हैं, जो ज्यादा स्पोर्टी लुक देने का काम करते हैं। इसका दूसरा कलर कॉम्बिनेशन रेड, ब्लैक और व्हाइट के कॉम्बिनेशन के साथ काफी डायनामिक और बोल्ड दिखाने का काम करते हैं।
- बाइक के डिजाइन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गाय है। इसमें अब भी ट्विन LED हेडलैंप्स, कंपैक्ट वाइजर, क्लिप-ऑन हैंडलबार, मस्कुलर फ्यूल टैंक, स्प्लिट सीट्स और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एनालॉग टेकोमीटर और एलसीडी डिस्प्ले दी गई है, जो गियर पोजिशन, स्पीड, फ्यूल गेज और ट्रिप मीटर जैसी जानकारी को दिखाता है।
2026 Kawasaki Z250 में क्या बदला?
Kawasaki Z250, Ninja 250 का नेकेड वर्जन है। इसमें फेयरिंग नहीं दी गई है और डिजाइन में कुछ छोटे बदलाव भी किए गए हैं। इसका हेडलैंप और काउल डिजाइन अलग है, साथ ही हैंडलबार-माउंटेड मिरर और शॉर्ट वाइजर इसे एक स्ट्रीट फाइटर लुक देते हैं। Z250 अब Ebony with Metallic Carbon Gray कलर में मिलेगी। नए ग्राफिक्स इसके हेडलैंप काउल, फ्यूल टैंक और टेल सेक्शन पर दिए गए हैं।
इंजन और परफॉर्मेंस
- इन दोनों ही मोटरसाइकिल में एक ही इंजन दिया गया है, जो 248 cc, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल ट्विन-सिलेंडर इंजन है। यह इंजन 35 PS की पावर और 22 Nm टॉर्क जनरेट करता है। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
- इसमें फ्रंट 310mm और रियर 220mm डिस्क ब्रेक, और 17-इंच के टायर मिलते हैं। इसके साथ ही दोनों मोटरसाइकिल का ग्राउंड क्लियरेंस 145mm और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर है। जहां Z250 का वजन 164 किलो है, वहीं Ninja 250 उससे 2 किलो भारी है।
