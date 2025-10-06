Kawasaki Ninja की 250cc इंजन वाली दो बाइक लॉन्च, शानदार कलर और बेहतरीन फीचर्स से हैं लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। जापानी मोटरसाइकिल कंपनी कावासाकी ने अपनी दो पॉपुलर मोटरसाइकिल Kawasaki Ninja 250 और Z250 को लॉन्च किया है। इन दोनों ही मोटरसाइकिल को नए कलर और अपडेटेड ग्राफिक्स के साथ लेकर आई है। कंपनी ने इसमें कोई बड़ा मैकेनिकल बदलाव नहीं किया है, लेकिन विजुअल अपडेट्स से इसका लुक पहले से ज्यादा बेहतरीन हो गया है। नई Ninja 250 की कीमत 726,000 येन (करीब 4.37 लाख रुपये) और Z250 की कीमत 704,000 येन (करीब 4.24 लाख रुपये) रखी गई है।