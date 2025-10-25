18 साल बाद हुई Kawasaki KLE 500 की वापसी, नया इंजन समेत मिले कई हाई-टेक फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कावासाकी ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद KLE नाम को फिर से जीवंत किया है। 2026 Kawasaki KLE 500 अब आधिकारिक तौर पर पेश हो गई है और यह मिडिलवेट एडवेंचर बाइक सेगमेंट में वापसी कर रही है। यह बाइक विशेष रूप से उन राइडर्स के लिए बनाई गई है, जो Ninja 500 की परफॉर्मेंस चाहते हैं लेकिन एडवेंचर और ऑफ-रोडिंग की क्षमता भी चाहते हैं।

नई Kawasaki KLE 500 का डिजाइन KLE 500 अपने क्लासिक एडवेंचर बाइक स्टाइल को बनाए रखती है। बाइक की प्रोफाइल ऊँची और रैली-प्रेरित है। इसमें 21-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर स्पोक व्हील्स हैं, जो डुअल-पर्पज टायर के साथ आते हैं। लंबा एडजस्टेबल विंडस्क्रीन और पतले साइड पैनल राइडर को स्टैंडिंग पोजिशन में आसानी देते हैं।

बाइक दो वेरिएंट में उपलब्ध है, जो Standard और SE है। SE वेरिएंट में बड़ा विंडस्क्रीन, मोटा स्किड प्लेट, इंजन गार्ड्स, LED इंडिकेटर्स और नकल गार्ड्स जैसे अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं। फीचर विवरण इंजन 451cc पारलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड, 6-स्पीड गियरबॉक्स, असिस्ट & स्लिपर क्लच पावर लगभग 45.4PS (Ninja 500 से अनुमानित) टॉर्क लगभग 42.6Nm (Ninja 500 से अनुमानित) फ्रंट सस्पेंशन 43mm इनवर्टेड फॉर्क, 210mm व्हील ट्रैवल रियर सस्पेंशन मोनोशॉक, 200mm व्हील ट्रैवल फ्रंट ब्रेक 300mm डिस्क, स्विचेबल ABS रियर ब्रेक 240mm डिस्क, स्विचेबल ABS फ्रंट व्हील 21-इंच स्पोक व्हील, डुअल-पर्पज टायर रियर व्हील 17-इंच स्पोक व्हील, डुअल-पर्पज टायर सीट हाइट 860mm (लोअर सीट ऑप्शन उपलब्ध) वेरिएंट Standard, SE फीचर्स Standard: LCD इंस्ट्रूमेंट, हैलोजन इंडिकेटर्स, छोटा स्किड प्लेटSE: 4.3-inch TFT डिस्प्ले, LED लाइटिंग, नकल गार्ड्स, बड़ा स्किड प्लेट, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी कीमत Standard: USD 6,599 (₹5.79 लाख), SE: USD 7,499 (₹6.67 लाख) नई Kawasaki KLE 500 का इंजन इस बाइक में 451cc पारलल-ट्विन इंजन दिया गया है, जो Ninja 500 से लिया गया है। हालांकि Kawasaki ने अभी पावर और टॉर्क की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, Ninja 500 में यह इंजन 45.4PS और 42.6Nm देता है।

KLE में गियरिंग को एडवेंचर राइडिंग के लिए अनुकूलित किया गया है, जिसमें बड़े स्प्रॉकेट्स के जरिए लो-एंड पर बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और असिस्ट एंड स्लिपर क्लच मिलता है। नई Kawasaki KLE 500 का चेसिस और सस्पेंशन KLE 500 में स्टील ट्रेलिस फ्रेम है, जिसमें इंजन स्ट्रेस्ड मेंबर के रूप में काम करता है। लंबी ट्रैवल सस्पेंशन है। इसके फ्रंट में 43mm इनवर्टेड फॉर्क (210mm व्हील ट्रैवल) और रियर में मोनोशॉक (200mm ट्रैवल) है।

ब्रेकिंग के लिए 300mm फ्रंट डिस्क और 240mm रियर डिस्क दी गई है, जिसमें स्विचेबल ABS है। सीट हाइट 860mm है, जो ऑफ-रोड राइडिंग के लिए काफी बेहतरीन है। नई Kawasaki KLE 500 के फीचर्स Standard वेरिएंट में LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल, हैलोजन इंडिकेटर्स, छोटा स्किड प्लेट दी गई है। इसके साथ ही SE वेरिएंट में 4.3-inch TFT डिस्प्ले, LED लाइटिंग, नकल गार्ड्स, बड़ा स्किड प्लेट है। दोनों वेरिएंट में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी है।

भारत में कब होगी लॉन्च? नई Kawasaki KLE 500 को दो वेरिएंट में लेकर आया गया है, जिसमें से Standard वेरिएंट की कीमत USD 6,599 (करीब 5.79 लाख रुपये) और SE वेरिएंट की कीमत USD 7,499 (करीब 6.67 लाख रुपये) है।