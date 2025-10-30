2026 Jeep Grand Cherokee से उठा पर्दा, नया टर्बो इंजन और हाईटेक फीचर्स से हुई अपडेट
नई 2026 Jeep Grand Cherokee में कई अपडेट किए गए हैं, जिसमें नया हरिकेन 4 टर्बो इंजन शामिल है। इसके डिजाइन में बदलाव किए गए हैं, और इंटीरियर को भी अपडेट किया गया है, जिसमें नया 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है। यह एसयूवी बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षा फीचर्स के साथ आती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। 2026 Jeep Grand Cherokee को कई बेहतरीन फीचर्स के साथ अपडेट किया गया है। इस अपडेट के बाद यह लग्जरी एसयूवी पहले से ज्यादा बेहतरीन हो गई है। इसे नए हरिकेन 4 टर्बो इंजन के साथ अपडेट किया गया है। इसके साथ ही नए कॉस्मेटिएक एलिमेंट, शानदार इंटीरियर, तकनीक और ट्रिम ऑप्शन भी शामिल किए गए हैं।
नई Grand Cherokee का डिजाइन
2026 ग्रैंड चेरोकी ने अपने सीधे और ऊंचे रुख को बरकरार रखा है, लेकिन इसमें कुछ नए डिजाइन एलिमेंट जोड़े गए हैं। सिग्नेचर सात-स्लॉट ग्रिल में बदलाव किया गया है, साथ ही हेडलैंप्स को अब स्लिम प्रोफाइल और अपडेटेड LED सिग्नेचर मिला है। आगे और पीछे के बंपर को थोड़ा अपडेट किया गया है, जबकि एसयूवी को वेरिएंट के अनुसार नई एक्सटीरियर ट्रिम फिनिश मिलती है। पिछले हिस्से में संशोधित लाइटिंग एलिमेंट्स और एक क्लीनर टेलगेट डिजाइन है। इसमें तीन नए रंग कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो स्टील ब्लू (Steel Blue), कॉपर शिनो (Copper Shino), और फैथम ब्लू (Fathom Blue) है।
|स्पेसिफिकेशन
|2026 Jeep Grand Cherokee की डिटेल्स
|इंजन विकल्प
|2.0L हरिकेन 4 टर्बो, 3.6L पेंटास्टार V6, 2.0L टर्बो प्लग-इन हाइब्रिड (4xe)
|पावर और टॉर्क
|हरिकेन 4: 324 bhp, 450 Nm । V6: 293 bhp, 352 Nm । 4xe: 375 bhp, 637 Nm
|ट्रांसमिशन
|8-स्पीड ऑटोमैटिक
|ड्राइवट्रेन
|4x4 सेलेक-टेरेन सिस्टम के साथ (वेरिएंट पर निर्भर)
|रेंज
|814 किमी (हरिकेन 4) / 756 किमी (4xe PHEV संयुक्त)
|बैटरी (4xe)
|17.3 kWh लिथियम-आयन
|एक्सटीरियर अपडेट्स
|संशोधित सात-स्लॉट ग्रिल, स्लिमर LED हेडलैंप्स, रीडिजाइन किए गए बंपर, अपडेटेड टेलगेट और टेललैंप्स
|नए रंग विकल्प
|स्टील ब्लू, कॉपर शिनो, फैथम ब्लू
|इंटीरियर लेआउट
|12.3-इंच इंफोटेनमेंट, 10.25-इंच पैसेंजर डिस्प्ले, डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर के साथ संशोधित डैशबोर्ड
|अपहोल्स्ट्री और ट्रिम्स
|पालेर्मो लेदर, ओक और लिक्विड क्रोम एक्सेंट, स्यूड हेडलाइनर (समिट ट्रिम)
|मुख्य विशेषताएं
|यू-कनेक्ट सिस्टम, मैकइंटोश 19-स्पीकर ऑडियो, एक्टिव ड्राइविंग असिस्ट, 360° कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, एंबिएंट लाइटिंग
|सुरक्षा और तकनीक
|ADAS सूट, डिजिटल रियरव्यू मिरर, उन्नत कनेक्टिविटी, कई USB-C पोर्ट
नई Grand Cherokee का इंटीरियर
इंटीरियर में कदम रखते ही एक अपडेटेड लेआउट दिखता है, जो नए 12.3-इंच के इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के चारों ओर केंद्रित है। यह डिस्प्ले यू-कनेक्ट सिस्टम के लिए मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। ड्राइवर को एक डिजिटल क्लस्टर मिलता है, और एक तीसरा 10.25-इंच का पैसेंजर डिस्प्ले भी है। नए डिस्प्ले के लिए डैशबोर्ड डिजाइन को समायोजित किया गया है, जबकि एक अपडेटेड सेंटर कंसोल और नए स्विचगियर को भी जोड़ा गया है। अन्य मुख्य आकर्षणों में एक्टिव ड्राइविंग असिस्ट सूट और उच्च वेरिएंट पर एक प्रीमियम मैकइंटोश (McIntosh) 19-स्पीकर साउंड सिस्टम शामिल हैं।
अपहोल्स्ट्री और फिनिश वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग हैं, जिसमें टॉप-मॉडल समिट में ओक और लिक्विड क्रोम एक्सेंट, पलेर्मो लेदर अपहोल्स्ट्री और एक स्यूड हेडलाइनर शामिल है। इसके साथ ही एंबिएंट लाइटिंग, एक वैकल्पिक पैनोरमिक सनरूफ और इंटीग्रेटेड ऑफ-रोड और 360-डिग्री कैमरे उपलब्ध हैं। संशोधित फीचर सूट में बेहतर कनेक्टिविटी ऑप्शन, एक्स्ट्रा USB-C चार्जिंग पोर्ट और एक डिजिटल रियरव्यू मिरर भी शामिल हैं।
Grand Cherokee को मिला नया इंजन
- 2026 ग्रैंड चेरोकी में 2.0-लीटर हरिकेन 4 टर्बो इंजन की शुरुआत हुई है। यह स्टेलेंटिस का नवीनतम चार-सिलेंडर पावरट्रेन है, जो 324 bhp की पावर और 450 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह एक टैंक में 814 किमी तक की क्लेम्ड ड्राइविंग रेंज प्रदान करता है।
- इसके अलावा, लाइनअप में 3.6-लीटर पेंटास्टार V6 और प्लग-इन हाइब्रिड 4xe भी शामिल हैं। 4xe में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन, एक इलेक्ट्रिक मोटर और 17.3 kWh बैटरी पैक को एकीकृत किया गया है, जो 756 किमी तक की संयुक्त रेंज देता है।
क्या भारत में लॉन्च होगी?
नई Jeep Grand Cherokee का प्रोडक्शन 2025 के अंत में शुरू होगा, जिसके तुरंत बाद अमेरिकी बाजारों में इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। स्टेलेंटिस द्वारा इस लग्जरी एसयूवी को भारत में लॉन्च करने की उम्मीद है, जहां यह वर्तमान में कंपनी के फ्लैगशिप मॉडल के रूप में स्थित है। ग्रैंड चेरोकी को 2022 से अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए 2026 मॉडल के रूप में इसका भारत में रिफ्रेश होना संभव है।
