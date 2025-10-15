नई Hyundai Venue को मिलेगा नया डिजाइन और लेवल-2 ADAS फीचर, नवंबर में होने जा रही लॉन्च

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में सबसे पॉपुलर सब-4 मीटर SUV में से एक Hyundai Venue जल्द ही नए डिजाइन और बेहतरीन फीचर्स के साथ वापसी करने वाली है। इसमें कई नए और एडवांस फीचर्स को शामिल किया गया है, जिससे यह अगले लेवल पर पहुंच जाती है। 2026 Hyundai Venue को भारत में 4 नवंबर 2025 को लॉन्च किया जाएगा। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते है कि नई हुंडई वेन्यू में कौन-कौन से फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे?

मिलेगा नया डिजाइन और फीचर्स नई Hyundai Venue को पूरी तरह से नया डिजाइन दिया जाएगा। इसे नए डिजाइन में हाल ही में स्पॉट किया गया है। इसमें 12.3 इंच का ड्यूल डिस्प्ले मिलेगा, जो वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करेगा। यह फीचर इसे Hyundai की पहली मुख्यधारा SUV बनाता है जिसमें अगले जनरेशन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा।

इसके अलावा, नई हुडंई वेन्यू में फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग व्हील, 360 डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और रियर वेंटिलेटेड सीट्स जैसे प्रीमियम फीचर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मिलेगा लेवल-2 ADAS फीचर Hyundai Venue को लेवल-2 ADAS फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसमें फिलहाल लेवल-1 ADAS मिलता है, लेकिन अब लेवल-2 ADAS के साथ नई Venue आएगी। इसमें ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन वॉच, लेन कीप असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, OTA (Over-the-Air) अपडेट्स भी होंगे, जिससे आपको हमेशा ताजे फीचर्स और अपडेट्स मिलते रहेंगे। इस बदलाव के साथ Hyundai ने एक बार फिर से सुरक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने का अपना उद्देश्य पूरा किया है।