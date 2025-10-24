Language
    नई Hyundai Venue का पहला टीजर हुआ जारी, लॉन्च से पहले दिखा जबरदस्त लुक

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 11:52 AM (IST)

    हुंडई मोटर ने नई 2026 Hyundai Venue का टीजर जारी किया है, जिसकी लॉन्चिंग 4 नवंबर 2025 को होगी। नई वेन्यू में शार्प एलईडी लाइटिंग, बोल्ड फ्रंट प्रोफाइल और नया फ्रंट फेशिया है। इंटीरियर में 12.3 इंच का कर्व्ड स्क्रीन सेटअप और कई एडवांस फीचर्स हैं। 

    नई Hyundai Venue का पहला टीजर जारी किया गया।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हुंडई मोटर ने आधिकारिक तौर पर अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर SUV, नई 2026 Hyundai Venue का पहला टीजर जारी कर दिया है। कंपनी ने यह भी पुष्टि की है कि SUV की लॉन्चिंग 4 नवंबर 2025 को होगी। टीजर से SUV के फ्रंट डिजाइन की झलक मिलती है, जिसमें ज्यादा शार्प LED लाइटिंग और बोल्ड फ्रंट प्रोफाइल देखने को मिल रहा है। यह Venue का ग्लोबल डेब्यू भी होगा, जिसे भारत में बनाया जाएगा और जल्द ही इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाएगा।

    2026 Hyundai Venue का डिजाइन

    • टीजर में देखा जा सकता है कि नई Venue अब पहले से ज्यादा रग्ड और SUV-जैसी स्टांस के साथ आती है। इसमें पूरी तरह नया फ्रंट फेशिया दिया गया है, जिसमें रेक्टेंगुलर ग्रिल, C-शेप्ड LED DRL, वर्टिकल हेडलैंप और एक फुल-विड्थ LED लाइट बार शामिल हैं। बंपर को बुल-बार स्टाइल डिजाइन दिया गया है जिससे इसका लुक और ज्यादा दमदार लगता है।
    • साइड प्रोफाइल में फ्लैट डोर पैनल, बड़े व्हील आर्च, और नया C-पिलर डिजाइन देखने के लिए मिला है, जो क्रेटा से मिलता-जुलता है। नए अलॉय व्हील डिजाइन और पीछे सिल्वर इंसर्ट के साथ SUV का लुक और भी प्रीमियम हो गया है। रियर में कनेक्टेड LED टेललाइट्स और ज्यादा स्कल्प्टेड टेलगेट दिया गया है। कुल मिलाकर नई Venue अब ज्यादा मॉडर्न, मस्कुलर और प्रीमियम लगती है।
     
     
     
    2026 Hyundai Venue का इंटीरियर

    • नई Venue के केबिन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें अब ड्युअल 12.3-इंच कर्व्ड स्क्रीन सेटअप दिया गया है, जिसमें से एक इंफोटेनमेंट के लिए और दूसरी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए होगा, ठीक वैसे ही जैसे नई Creta और Alcazar में देखने के लिए मिलता है।
    • डैशबोर्ड में टच-बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल, नए AC वेंट्स और फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। इसमें 8-स्पीकर Bose साउंड सिस्टम, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एंबिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

    नई Hyundai Venue के फीचर्स

    सेफ्टी के लिहाज से नई Venue में अब Level-2 ADAS मिलेगा, जो मौजूदा Level-1 सिस्टम से अपग्रेडेड है। इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर और 360° कैमरा जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही और भी कई बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स देखने के लिए मिल सकते हैं।

    नई Hyundai Venue का इंजन

    मैकेनिकल तौर पर नई Venue में वही तीन इंजन ऑप्शन मिलेंगे, जो 1.2L पेट्रोल (83 PS), 1.0L टर्बो पेट्रोल (120 PS) और 1.5L डीजल (116 PS) होंगे। इस बार डीजल इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जोड़ा जा सकता है। पेट्रोल इंजन में पहले की तरह 5-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड iMT, और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स मिलेंगे।

    कब से शुरू होगी डिलीवरी?

    नई Hyundai Venue को भारतीय बाजार में 4 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद डिलीवरी को नवंबर के आखिरी से शुरू होने की उम्मीद है। यह SUV भारतीय बाजार में अपने सेगमेंट की टॉप कारों जैसे Tata Nexon, Maruti Brezza, Mahindra XUV3XO, Kia Sonet और Toyota Taisor को टक्कर देगी। नई डिजाइन, एडवांस फीचर्स और बेहतर कम्फर्ट के साथ 2026 Venue, Hyundai के लिए इस साल की सबसे अहम लॉन्च साबित हो सकती है।

     