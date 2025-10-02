Language
    Ducati Scrambler Nightshift को मिला नया लुक, नई क्लच और हल्का बॉडी के साथ एडवांस फीचर्स से लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    Ducati ने 2026 Scrambler Nightshift को नए Emerald Green रंग में पेश किया है जो इसके स्टाइल को और भी आकर्षक बनाता है। यह नया मॉडल 803cc L-Twin एयर-कूल्ड इंजन के साथ आता है जो 72 bhp पावर जनरेट करता है। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स राइडिंग मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं। नई आठ-प्लेट क्लच के साथ यह बाइक पिछले संस्करण से 4 किलोग्राम हल्की है।

    Ducati Scrambler Nightshift अब नए Emerald Green रंग में आई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Ducati ने 2026 Scrambler Nightshift को नई Emerald Green कलर में पेश किया है। यह नया कलर ऑप्शन Scrambler Nightshift की स्टाइल को और भी आकर्षक बनाता है और यह 2026 मॉडल ईयर के लिए प्रमुख अपडेट्स में से एक है। भारत में इस नए मॉडल की उपलब्धता अगले साल की दूसरी तिमाही से होगी। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    Ducati Scrambler Nightshift का डिजाइन

    Scrambler Nightshift का नया Emerald Green कलर 1970 के दशक के दो और चार-पहिया मोटरस्पोर्ट आइकॉन्स से प्रेरित है। इसके कैफे-रेसर स्टाइल सीट पर स्पेशल स्टिचिंग, फ्लैट हैंडलबार और बार-एंड मिरर्स और ग्लॉस एवं मैट फिनिशेस इसे और भी स्टाइलिश बनाते हैं। बाइक में ब्लैक स्पोक व्हील्स दिए गए हैं, जो Emerald Green रंग के साथ खूबसूरत कंट्रास्ट बनाते हैं। मिनिमल मडगार्ड्स और कॉम्पैक्ट LED इंडिकेटर्स बाइक के लुक को पूरा करते हैं।

    Ducati Scrambler Nightshift का इंजन

    • बाइक में 803cc L-Twin एयर-कूल्ड इंजन लगा है, जो 72 bhp पावर और 65.2 Nm टॉर्क जनरेट करता है। 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ यह बाइक ट्रेलिस फ्रेम पर आधारित है और फ्रंट में 41mm USD फोर्क्स तथा रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन के साथ आती है। दोनों व्हील्स 18 इंच के हैं। बाइक में राइड-बाय-वायर सिस्टम है, जिसमें दो राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल और कॉर्नरिंग ABS स्टैंडर्ड मिलते हैं।

    • 2026 Scrambler Nightshift को नई आठ-प्लेट क्लच के साथ पेश किया गया है। यह क्लच स्मूथ और कॉम्पैक्ट है, जिससे साइड स्पेस बेहतर होता है और सवार के पैर के लिए जगह अधिक मिलती है। नए अपडेट के साथ बाइक अपने पिछले संस्करण से 4 किलोग्राम हल्की हो गई है, जिससे रोड पर हैंडलिंग आसान हो जाती है।