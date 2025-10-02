Ducati Scrambler Nightshift को मिला नया लुक, नई क्लच और हल्का बॉडी के साथ एडवांस फीचर्स से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Ducati ने 2026 Scrambler Nightshift को नई Emerald Green कलर में पेश किया है। यह नया कलर ऑप्शन Scrambler Nightshift की स्टाइल को और भी आकर्षक बनाता है और यह 2026 मॉडल ईयर के लिए प्रमुख अपडेट्स में से एक है। भारत में इस नए मॉडल की उपलब्धता अगले साल की दूसरी तिमाही से होगी। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

Ducati Scrambler Nightshift का डिजाइन

Scrambler Nightshift का नया Emerald Green कलर 1970 के दशक के दो और चार-पहिया मोटरस्पोर्ट आइकॉन्स से प्रेरित है। इसके कैफे-रेसर स्टाइल सीट पर स्पेशल स्टिचिंग, फ्लैट हैंडलबार और बार-एंड मिरर्स और ग्लॉस एवं मैट फिनिशेस इसे और भी स्टाइलिश बनाते हैं। बाइक में ब्लैक स्पोक व्हील्स दिए गए हैं, जो Emerald Green रंग के साथ खूबसूरत कंट्रास्ट बनाते हैं। मिनिमल मडगार्ड्स और कॉम्पैक्ट LED इंडिकेटर्स बाइक के लुक को पूरा करते हैं।