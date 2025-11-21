Language
    Citroen ने Basalt को दिया ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक, कॉन्सेप्ट मॉडल किया पेश

    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:37 PM (IST)

    सिट्रोएन ने 2025 साओ पाउलो मोटर शो में नई Basalt Vision का प्रदर्शन किया, जो Basalt SUV का एक स्पोर्टी अवतार है। इसमें बोल्ड लुक के लिए ब्राइट ऐम्बर येलो फिनिश और लोअर सस्पेंशन दिया गया है। कंपनी ने इंटीरियर का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बाहरी डिजाइन से प्रीमियम परफॉर्मेंस-फोकस्ड वर्जन की उम्मीद है। इसका उद्देश्य Basalt के डिजाइन को मजबूत करना और लैटिन अमेरिकी बाजार में ब्रांड एस्पिरेशन को बढ़ाना है।

    Citroen Basalt Vision: नया स्पोर्टी SUV कॉन्सेप्ट

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Citroen ने 2025 साओ पाउलो मोटर शो में नई Basalt Vision से पर्दा उठा दिया है। यह वही कॉन्सेप्ट है जिसने पहले Basalt SUV को प्रीव्यू किया था, लेकिन इस बार इसे एक काफी ज्यादा स्पोर्टी और डायनामिक अवतार में पेश किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि मार्च 2024 में जब Citroen ने भारत के लिए Basalt को पहली बार दिखाया था, तब भी उस मॉडल को Basalt Vision ही कहा गया था। अब कंपनी एक बार फिर Vision नाम के साथ लौटी है।

    Citroen Basalt Vision का डिजाइन

    • ब्राजील में शोकेस की गई Basalt Vision को ब्राइट ऐम्बर येलो फिनिश में पेश किया गया, जो इसे काफी बोल्ड लुक देता है। Citroen ने इसके सस्पेंशन को भी लोअर किया है, जिससे इसे एक डायनामिक कूपे-SUV स्टांस मिलता है और गाड़ी ज्यादा प्लांटेड महसूस होती है।
    • इसके फेंडर्स पर VISION बैज, डार्कनड स्किड प्लेट्स और ब्लैक्ड-आउट शेवरॉन, रियर में डार्क टेल-लाइट कनेक्टिंग स्ट्रिप और रिवाइज़्ड फेशिया, एग्रेसिव बंपर और ड्यूल क्रोम एग्जॉस्ट आउटलेट्स, स्पोर्टी 18-इंच क्रोम-फिनिश्ड अलॉय व्हील्स, ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और डोर प्रोटेक्टर्स और
    • डबल-शेवरॉन से प्रेरित यूनिक डेकल्स दिए गए हैं।
    • इसके अलावा, Citroen ने अपने सिग्नेचर Rouge André रेड कलर का इस्तेमाल स्पॉयलर, ब्रेक कैलिपर्स और चुनी हुई एक्सटीरियर ट्रिम्स पर किया है, जिससे इसकी स्पोर्टी अपील और भी बढ़ जाती है।

    Citroen Basalt Vision का इंटीरियर

    Citroen ने Vision कॉन्सेप्ट का इंटीरियर अभी नहीं दिखाया है। लेकिन बाहरी डिजाइन ही बता रहा है कि कंपनी भविष्य में Basalt का एक ज्यादा प्रीमियम, परफॉर्मेंस-फोकस्ड वर्जन लाने के बारे में सोच रही है, जो मौजूदा प्रोडक्शन वेरिएंट्स से ऊपर पोजिशन किया जा सके।

    कॉन्सेप्ट मॉडल क्यों दिखाया गया?

    प्रोडक्शन मॉडल लॉन्च होने के बाद कॉन्सेप्ट दिखाना आम ऑटोमोटिव प्रैक्टिस नहीं है। इसे शोकेस करने के पीछे की वजह Basalt के डिजाइन रूट्स को मजबूत तरीके से री-एम्फसाइज करना और लैटिन अमेरिकी मार्केट में ब्रांड एस्पिरेशन बढ़ाना है। इसके साथ ही भविष्य के स्पोर्टी वेरिएंट्स की तरफ संकेत देना भी माना जा रहा है।