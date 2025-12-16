Toyota Hilux को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, ANCAP क्रैश टेस्ट में दिखाया असली दम
टोयोटा की पॉपुलर पिकअप ट्रक Toyota Hilux को ANCAP क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह रेटिंग नई Hilux के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है। ...और पढ़ें
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टोयोटा की पॉपुलर पिकअप ट्रक Toyota Hilux को मजबूती के लिए जाना जाता है। इस पिकअप ट्रक ने अपनी मजबूती को शाबित भी किया है। नई जनरेशन 2025 Toyota Hilux को ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (ANCAP) के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। खास बात यह है कि यह रेटिंग नई Hilux के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है। हालांकि, ये रेटिंग भारत की Bharat NCAP नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भारत में टेस्ट होने पर भी Hilux इसी तरह का या इससे बेहतर स्कोर हासिल कर सकती है।
क्रैश टेस्ट में Toyota Hilux का स्कोर
ANCAP द्वारा किए गए अलग-अलग सेफ्टी कैटेगरी टेस्ट में 2025 Toyota Hilux का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि नई Hilux यात्रियों के साथ-साथ सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा के मामले में भी मजबूत साबित हुई है।
- एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 40 में से 33.96 अंक, यानी 84%
- चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 49 में से 44 अंक, यानी 89%
- वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन: 63 में से 52.16 अंक, यानी 82%
- सेफ्टी असिस्ट सिस्टम्स: 18 में से 14.83 अंक, यानी 82%
Toyota Hilux के सेफ्टी फीचर्स
2025 Toyota Hilux में सेफ्टी फीचर्स की भरमार है। इसमें ABS के साथ ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रियरव्यू कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल ड्राइविंग एड्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें Toyota Safety Sense ADAS पैकेज भी मिलता है, जिसमें प्री-कोलिजन वार्निंग, ऑटो हाईबीम अलर्ट, इंटेलिजेंट अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और पैनोरमिक व्यू कैमरा जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।
2025 Toyota Hilux में क्या है खास?
- नई नाइंथ-जनरेशन Toyota Hilux को कंपनी की नई Tough and Agile डिजाइन फिलॉसफी पर तैयार किया गया है। यह पहली बार है जब Hilux में इलेक्ट्रिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इसमें न सिर्फ माइल्ड-हाइब्रिड डीजल इंजन, बल्कि पूरी तरह इलेक्ट्रिक (BEV) पावरट्रेन का विकल्प भी दिया गया है।
- Hilux का इलेक्ट्रिक वर्जन 59.2 kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जो ड्यूल मोटर ऑल-व्हील ड्राइव सेटअप को पावर देता है। इससे यह कुल 193 bhp की पावर जनरेट करती है। फ्रंट मोटर से 205 Nm और रियर मोटर से 268.6 Nm का टॉर्क मिलता है। कंपनी के मुताबिक, इसकी WLTP-इक्विवेलेंट रेंज करीब 240 किमी से ज्यादा है। इसके अलावा इसकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 715 किलोग्राम और टोइंग क्षमता 1,600 किलोग्राम बताई गई है।
- डीजल पसंद करने वालों के लिए Hilux का 2.8-लीटर डीजल माइल्ड-हाइब्रिड वेरिएंट भी पेश किया गया है। इसमें 48-वोल्ट हाइब्रिड सिस्टम दिया गया है, जिसके साथ यह लगभग 201 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इस वेरिएंट का प्रोडक्शन 2026 से शुरू होगा और यह कई इंटरनेशनल मार्केट्स में उपलब्ध कराया जाएगा।
