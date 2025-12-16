Toyota Hilux को मिली 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग, ANCAP क्रैश टेस्ट में दिखाया असली दम

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। टोयोटा की पॉपुलर पिकअप ट्रक Toyota Hilux को मजबूती के लिए जाना जाता है। इस पिकअप ट्रक ने अपनी मजबूती को शाबित भी किया है। नई जनरेशन 2025 Toyota Hilux को ऑस्ट्रेलियन न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (ANCAP) के क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। खास बात यह है कि यह रेटिंग नई Hilux के सभी वेरिएंट्स पर लागू होती है। हालांकि, ये रेटिंग भारत की Bharat NCAP नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि भारत में टेस्ट होने पर भी Hilux इसी तरह का या इससे बेहतर स्कोर हासिल कर सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्रैश टेस्ट में Toyota Hilux का स्कोर ANCAP द्वारा किए गए अलग-अलग सेफ्टी कैटेगरी टेस्ट में 2025 Toyota Hilux का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि नई Hilux यात्रियों के साथ-साथ सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा के मामले में भी मजबूत साबित हुई है।

एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 40 में से 33.96 अंक, यानी 84% चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन: 49 में से 44 अंक, यानी 89% वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन: 63 में से 52.16 अंक, यानी 82% सेफ्टी असिस्ट सिस्टम्स: 18 में से 14.83 अंक, यानी 82% Toyota Hilux के सेफ्टी फीचर्स 2025 Toyota Hilux में सेफ्टी फीचर्स की भरमार है। इसमें ABS के साथ ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), रियरव्यू कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल ड्राइविंग एड्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें Toyota Safety Sense ADAS पैकेज भी मिलता है, जिसमें प्री-कोलिजन वार्निंग, ऑटो हाईबीम अलर्ट, इंटेलिजेंट अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और पैनोरमिक व्यू कैमरा जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।