नई Toyota Camry के 360 डिग्री कैमरा सिस्टम में आई बड़ी खराबी, 2,257 यूनिट की गई रिकॉल
टोयोटा ने अपनी 2025 Toyota Camry के लिए रिकॉल जारी किया है, जो 360 डिग्री कैमरा सिस्टम में खराबी के कारण है। 2,257 यूनिट्स प्रभावित हैं। कैमरे के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण पार्किंग असिस्ट ECU में समस्या आ रही है, जिससे रिवर्स पार्क करते समय स्क्रीन फ्रीज हो सकती है। टोयोटा इस समस्या को ठीक करने के लिए रिकॉल कर रही है। कैमरी 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 230 हॉर्सपावर देती है।
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टोयोटा ने अपनी नौंवी जनरेशन की Toyota Camry के लिए एक रिकॉल जारी किया है, जो भारत में हाल ही में लॉन्च हुई थी। यह रिकॉल विशेष रूप से 360 डिग्री कैमरा सिस्टम से जुड़ी एक तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए किया गया है। कुल 2,257 यूनिट्स इस रिकॉल से प्रभावित हुई हैं। आइए विस्तार में जानते हैं कि टोयोटा कैमरी के 360 डिग्री कैमरा सिस्टम में क्या खराबी आई है और उसे आप किस तरह से ठीक करवा सकते हैं?
Toyota Camry में क्या है समस्या?
टोयोटा कैमरी के 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, जिसे पैनोरमिक व्यू मॉनिटर (PMV) कहा जाता है। इसमें एक सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण समस्या आ रही है। इस गड़बड़ी के कारण पार्किंग असिस्ट ECU (इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट) में गड़बड़ी हो रही है। इसकी वजह से रिवर्स पार्क करते समय, इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन पर इमेज फ्रीज हो सकती है, या फिर इग्निशन को ऑन या ऑफ करने पर स्क्रीन पर कोई इमेज दिखाई नहीं देती। यह समस्या वाहन के सुरक्षा और ड्राइविंग अनुभव को प्रभावित कर सकती है, खासकर पार्किंग और रिवर्स ड्राइविंग करते समय हो सकती है।
क्या है रिकॉल का उद्देश्य?
इस रिकॉल का मुख्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर की इस गड़बड़ी को ठीक करना है, ताकि पार्किंग असिस्ट ECU ठीक से काम कर सके और 360 डिग्री कैमरा का परफॉर्मेस सही तरीके से हो। यह समस्या विशेष रूप से उन वाहनों में पाई जा रही है, जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं। इसे जल्द से जल्द ठीक करने के लिए टोयोटा ने यह रिकॉल किया है।
2025 Toyota Camry की कीमत
2025 में लॉन्च हुई टोयोटा कैमरी की कीमत भारत में 47.48 लाख रुपये से 47.62 लाख रुपये तक है। इसके दो वेरिएंट एलेगेंट और स्प्रिंट एडिशन को ऑफर किया जाता है। स्प्रिंट एडिशन में कुछ अतिरिक्त डिजाइन और फीचर्स दिए गए हैं जो इसे खास बनाते हैं। कैमरी को एक लग्जरी सेडान के रूप में बाजार में पेश किया गया है और इसकी तुलना Audi A4, Mercedes C-Class, और BMW 3 Series LWB जैसी गाड़ियों से की जा सकती है।
2025 Toyota Camry का इंजन
यह गाड़ी 2.5-लीटर पेट्रोल इंजन से लैस है, जो टोयोटा के फिफ्थ-जनरेशन हाइब्रिड सिस्टम (THS 5) के साथ मिलकर कुल 230 हॉर्सपावर का आउटपुट देता है। इस गाड़ी की ARAI मिलेज 25.49 किमी/लीटर है, जिससे यह भारत में सबसे ज्यादा ईंधन-efficient गाड़ियों में से एक बनती है।
