Tesla Cybertruck बना दुनिया का सबसे सुरक्षित पिकअप ट्रक, क्रैश टेस्ट में मनवाया अपना लोहा

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। ऑटोमोबाइल सेफ्टी की दुनिया में 2025 एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। हाइवे सुरक्षा के लिए बीमा संस्थान (IIHS) की ताजe सेफ्टी रिपोर्ट में Tesla Cybertruck ने ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो अब तक किसी भी पिकअप ट्रक के लिए आसान नहीं रहा। 2025 Tesla Cybertruck को IIHS Top Safety Pick+ अवॉर्ड मिला है, और खास बात यह है कि इस साल यह सम्मान पाने वाला यह इकलौता पिकअप ट्रक है। IIHS ने साल के अंत में 20 नई गाड़ियों की सेफ्टी रेटिंग जारी की, जिनमें से 16 मॉडल अवॉर्ड जीतने में सफल रहे। इन विजेताओं में चार ऑल-इलेक्ट्रिक SUV, ट्रक और सेडान शामिल थे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा Tesla Cybertruck की रही।

2025 Tesla Cybertruck की सेफ्टी रेटिंग IIHS के अनुसार,अप्रैल 2025 के बाद बने Cybertruck मॉडल्स में कुछ अहम अपडेट किए गए, जिनका सीधा असर क्रैश परफॉर्मेंस पर पड़ा। इन्हीं सुधारों के चलते Cybertruck ने Top Safety Pick+ का खिताब हासिल किया। दिलचस्प बात यह है कि Jeep Gladiator और Ram 1500 Crew Cab जैसे पारंपरिक और पॉपुलर पिकअप ट्रक इस अवॉर्ड की दौड़ से बाहर हो गए। वजह सेफ्टी फीचर्स की कमी नहीं थी, बल्कि नए और ज्यादा सख्त क्रैश टेस्ट मानकों पर खरा न उतर पाना था। यह साफ दिखाता है कि IIHS के नए क्रैश सीनारियो पारंपरिक पिकअप डिजाइन के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं।

Tesla Cybertruck के स्पेसिफिकेशन फीचर्स डिटेल्स परफॉरमेंस रेंज 523 km एक्सीलरेशन 4.3 सेकंड में 0-100 km/h ड्राइव ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) टॉप स्पीड 180 km/h टोइंग 4,990 kg आयाम वजन 3,009 kg कार्गो क्षमता 3,423.5 लीटर व्हील्स 20 इंच सीटिंग 5 वयस्क (Adults) ग्राउंड क्लीयरेंस 406 mm (एक्सट्रैक्ट मोड में) कुल लंबाई 5,682.9 mm कुल चौड़ाई 2,413.3 mm (मिरर के साथ) कुल ऊंचाई 1,790.8 mm डिस्प्ले मुख्य स्क्रीन 18.5 इंच सेंटर टचस्क्रीन रियर स्क्रीन 9.4 इंच रियर टचस्क्रीन चार्जिंग सुपरचार्जिंग मैक्स 325 kW Max (पे पर यूज़) चार्जिंग स्पीड 15 मिनट में 220 km तक की रेंज Tesla Cybertruck का सेफ्टी टेस्ट में प्रदर्शन Tesla Cybertruck ने लगभग हर अहम सेफ्टी कैटेगरी में मजबूत प्रदर्शन किया। क्रैशवर्थिनेस सामने छोटा ओवरलैप: अच्छा मध्यम ओवरलैप फ्रंट: अच्छा दुष्प्रभाव: अच्छा अवशोषण अवयव और मिटिगेशन हेडलाइट्स: अच्छा पैदल यात्री पहचान प्रणाली (पैदल यात्री पहचान प्रणाली): अच्छा बुज़ुर्ग आवासीय रेस्तरां सिस्टम सीट बेल्ट रिमाइंडर: सीमांत LATCH सिस्टम की उपयोगिता: स्वीकार्य़ मानक लक्जरी सुविधाएं ब्लाइंड स्पॉट का पता लगाना रोकथाम के साथ लेन प्रस्थान चेतावनी कुल मिलाकर, Cybertruck की सेफ्टी पैकेजिंग इसे अपने सेगमेंट में अलग पहचान दिलाती है।

पिकअप ट्रकों के लिए IIHS टेस्ट क्यों मुश्किल? पिकअप ट्रक आमतौर पर अपने बड़े आकार, ज्यादा वजन और ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस की वजह से सेफ्टी टेस्ट में पिछड़ जाते हैं। क्रैश एनर्जी को मैनेज करना मुश्किल होता है। पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर असर पड़ता है। लेटेस्ट IIHS टेस्टिंग में कई पेट्रोल-डीजल पिकअप ट्रक कोई भी सेफ्टी अवॉर्ड नहीं जीत पाए। इससे यह साफ होता है कि नए सेफ्टी स्टैंडर्ड पारंपरिक ट्रक डिज़ाइन से आगे निकल चुके हैं।

Cybertruck कैसे बना सबसे अलग? Tesla ने Cybertruck में फ्रंट अंडरबॉडी और फुटवेल स्ट्रक्चर में मिड-ईयर अपडेट किए। ये बदलाव खास तौर पर फ्रंटल क्रैश प्रोटेक्शन को बेहतर बनाने के लिए थे। इन इंजीनियरिंग सुधारों ने स्टेनलेस-स्टील बॉडी वाले Cybertruck को IIHS के सबसे कठिन मानकों पर भी खरा उतार दिया।