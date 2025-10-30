Language
    Suzuki ने जापान में पेश की XBEE क्रॉसओवर, Swift, Jimny और Victoris में मिलने वाले फीचर्स से है लैस

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    सुजुकी ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में XBEE का फेसलिफ्ट वर्जन पेश किया। इसमें नया माइल्ड-हाइब्रिड इंजन और अपडेटेड एक्सटीरियर-इंटीरियर है। डिजाइन में बदलाव, नए सेफ्टी फीचर्स और स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर इंजन इसे खास बनाते हैं। 2WD वेरिएंट की शुरुआती कीमत लगभग 12.47 लाख रुपये है।

    Hero Image

    2025 Suzuki XBee फेसलिफ्ट को जापान मोबिलिटी शो में पेश हुई।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। जापान मोबिलिटी शो 2025 में सुजुकी ने अपनी कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर Suzuki XBee फेसलिफ्ट वर्जन को पेश किया है। इस मॉडल को एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई अपडेट्स, स्विफ्ट से लिया गया माइल्ड-हाइब्रिड इंजन, और नए रंग विकल्प मिले हैं। पिछला XBEE मॉडल 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का उपयोग करता था, जबकि 2025 फेसलिफ्ट संस्करण में स्विफ्ट से लिया गया 1.2-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड Z12E पेट्रोल इंजन मिलता है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    Suzuki XBee का डिजाइन

    Suzuki XBee फेसलिफ्ट में बाहरी अपडेट्स के तौर पर नए गोल हेडलैंप और सिल्वर एक्सेंट के साथ एक ताजा ग्रिल शामि है। बॉडी क्लैडिंग को अधिक मस्कुलर लुक और फील देने के लिए बढ़ाया गया है, जो कार की रोड प्रेजेंस को बढ़ाता है। फ़ेसलिफ्ट में स्पोर्टी अलॉय व्हील और नए रंग विकल्प मिलते हैं। शो में प्रदर्शित मॉडल मिस्ट्री ब्लू मैटेलिक ब्लैक टफ 2-टोन रंग में था। XBEE का कुल डिजाइन मारुति एस-प्रेसो जैसा दिखता है, लेकिन XBEE साइज में बड़ी है। इसकी लंबाई 3,760 मिमी, चौड़ाई 1,670 मिमी और ऊंचाई 1,705 मिमी है।

    Suzuki XBee का इंटीरियर

    इंटीरियर अपडेट्स में सेंटर कंसोल पर नया स्विचगियर, एक नया स्टीयरिंग व्हील और एक नया 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है। इसका 9-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मारुति जिम्नी में इस्तेमाल किए गए सिस्टम जैसा लगता है। आरामदायक फीचर्स में पैडल शिफ्टर्स, प्रीमियम यूवी और आईआर कट ग्लास, ड्राइवर और पैसेंजर सीट पर हीटिंग फंक्शन, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, हीटेड ओआरवीएम, टाइप-सी यूएसबी चार्जिंग और ब्रेक होल्ड के साथ इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं। यूज़र्स सुजुकी कनेक्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से कनेक्टिविटी फीचर्स का उपयोग कर सकते हैं।

    Suzuki XBee के सेफ्टी फीचर्स

    सुरक्षा के लिए, XBEE में हेड-अप डिस्प्ले, 6 एयरबैग, हिल होल्ड कंट्रोल, ESP और इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसमें सुजुकी सेफ्टी सपोर्ट पैकेज भी मिलता है, जिसमें ट्रैफिक साइन रिकग्निशन, एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर और हाई बीम असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स हैं।

    Suzuki XBee का इंजन

    2025 सुजुकी XBEE फेसलिफ्ट में Z12E 1.2-लीटर 3-सिलेंडर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, जो मारुति स्विफ्ट में भी इस्तेमाल होता है। यह इंजन 80 PS की पावर और 108 Nm का टॉर्क पैदा करता है, जो अत्यधिक कुशल CVT ट्रांसमिशन के साथ आता है।

    Suzuki XBee की कीमत

    कीमतें: 2WD वेरिएंट के लिए कीमतें JPY 2,157,100 (लगभग 12.47 लाख रुपये) से शुरू होती हैं, और 4WD (AllGrip) वेरिएंट के लिए JPY 2,333,100 (लगभग 13.50 लाख रुपये) हैं।

     