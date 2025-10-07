Language
    Mahindra Thar या Maruti Jimny जानिए कौन-सी SUV है आपके लिए बेहतर?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:23 PM (IST)

    Mahindra Thar vs Maruti Jimny भारतीय बाजार में ऑफ-रोडिंग गाड़ियों की मांग को देखते हुए महिंद्रा ने थार का नया वर्जन लॉन्च किया है। इसका मुकाबला मारुति जिम्नी से है। महिंद्रा थार की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है जबकि मारुति जिम्नी 12.32 लाख रुपये से शुरू होती है। थार में ज्यादा पावरफुल इंजन और डीजल इंजन का विकल्प है जबकि जिम्नी केवल 4WD में उपलब्ध है।

    Mahindra Thar vs Maruti Jimny: कौन-सी ऑफ-रोडर आपके लिए बेहतर है?

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में ऑफ-रोडिंग गाड़ियों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए ही हाल ही में महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV, Mahindra Thar का नया वर्जन लॉन्च किया है। इसे कुछ कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट्स के साथ लॉन्च किया गया है। इसका मुकाबला Maruti Jimny से देखने के मिलता है। हम यहां पर आपको इन दोनों (Mahindra Thar vs Maruti Jimny) गाड़ियां की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सी SUV बेहतर रहेगी?

    Mahindra Thar vs Maruti Jimny: कीमत

    Mahindra Thar को भारतीय बाजार में 9.99 लाख रुपये से लेकर 16.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। Maruti Jimny को 12.32 लाख रुपये से लेकर 14.45 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर किया जाता है। साफ है कि Mahindra Thar की शुरुआती कीमत ज्यादा किफायती है। जबकि Jimny के टॉप वेरिएंट्स थोड़े सस्ते पड़ते हैं।

    Mahindra Thar vs Maruti Jimny: डायमेंशन

    पैरामीटर 2025 Mahindra Thar Maruti Jimny
    लंबाई  3,985 mm 3,985 mm
    चौड़ाई 1,820 mm 1,645 mm
    ऊंचाई 1,850 mm (AXT), 1,855 mm (LXT) 1,720 mm
    व्हीलबेस 2,450 mm 2,590 mm
    ग्राउंड क्लीयरेंस  226 mm 210 mm

    इन दोनों गाड़ियों की लंबाई करीब बराबर है, लेकिन लेकिन Mahindra Thar चौड़ी और ऊंची है। Jimny का व्हीलबेस 140mm लंबा है, जिससे अंदर ज्यादा जगह मिलती है। Thar में Jimny से 16mm ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है।

    Mahindra Thar vs Maruti Jimny: ऑफ-रोड कैपेबिलिटी

    पैरामीटर 2025 Mahindra Thar Maruti Jimny
    अप्रोच एंगल  41.2 डिग्री 36 डिग्री
    ब्रेकओवर एंगल 26.2 डिग्री 24 डिग्री
    डिपार्चर एंगल 36 डिग्री 46 डिग्री
    वाटर वेडिंग कैपेसिटी  650 mm जानकारी उपलब्ध नहीं है। 

    Thar में बेहकर अप्रोच एंगल मिलता है और Jimny में डिपार्चर एंगल बेहतर है। ब्रेकओवर एंगल दोनों का तकरीबन बराबर है। Thar की वाटर वेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जिससे वह ज्यादा गहरे पानी में जाने पर किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।

    Mahindra Thar vs Maruti Jimny: इंजन

    स्पेसिफिकेशन 2025 Mahindra Thar  Maruti Jimny
    इंजन 1.5-लीटर डीजल 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल 1.5-लीटर N/A पेट्रोल
    पावर 118 PS 152 PS 132 PS 105 PS
    टॉर्क 300 Nm 300 Nm (MT)/320 Nm (AT) 300 Nm 134 Nm
    ट्रांसमिशन 6-स्पीड MT 6-स्पीड MT/6-स्पीड AT 6-स्पीड MT/6-स्पीड AT 5-स्पीड MT/ 4-स्पीड AT
    ड्राइवट्रेन RWD RWD/ 4WD 4WD 4WD

    Mahindra Thar में ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन मिलते है और इसे डीजन इंजन में भी ऑफर किया जाता है, जो Jimny में नहीं मिलता है। थार में RWD और 4WD दोनों ऑप्शन दी गई है, लेकिन Jimny को केवल 4WD में ही ऑफ़र किया जाता है। Thar में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर, जबकि Jimny में 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक मिलता है।

    Mahindra Thar vs Maruti Jimny: फीचर्स

    फीचर्स 2025 Mahindra Thar Maruti Jimny
    एक्सटीरियर
    • हैलोजन हेडलैंप्स
    • डीआरएल (DRLs)
    • टेलगेट-माउंटेड स्पेयर व्हील
    • फ्रंट फॉग लैंप्स
    • डुअल-टोन बंपर
    • साइड स्टेप्स
    • 18-इंच अलॉय व्हील्स
    • LED टेल लाइट्स
    • ऑटो-LED हेडलैंप्स विद वॉशर
    • बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स
    • फ्रंट LED फॉग लैंप्स
    • LED टेल लाइट्स
    • 15-इंच अलॉय व्हील्स
    • टेलगेट-माउंटेड स्पेयर व्हील
    इंटीरियर
    • ऑल-ब्लैक केबिन थीम
    • फैब्रिक अपहोल्स्ट्री
    • फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट
    • A-पिलर एंट्री असिस्ट हैंडल
    • ऑल-ब्लैक केबिन थीम
    • फैब्रिक अपहोल्स्ट्री
    • लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
    • फ्लैट फोल्डिंग फ्रंट सीट्स
    आराम और सुविधा
    • मैनुअल AC विद रियर AC वेंट्स
    • फ्रंट पावर विंडोज
    • टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
    • हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
    • कीलेस एंट्री
    • क्रूज कंट्रोल
    • इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
    • ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
    • सभी चार पावर विंडोज
    • टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील
    • पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप
    • क्रूज कंट्रोल
    • इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORVMs
    इंफोटेनमेंट
    • 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
    • वायरलेस Android Auto
    • वायर्ड Apple CarPlay
    • 6-स्पीकर साउंड सिस्टम
    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स
    • 9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
    • वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay
    • 4-स्पीकर साउंड सिस्टम
    • स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो और कॉलिंग कंट्रोल्स
    सेफ्टी फीचर्स
    • डुअल फ्रंट एयरबैग्स
    • इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
    • रोल-ओवर मिटिगेशन
    • हिल-होल्ड असिस्ट
    • हिल-डिसेंट कंट्रोल
    • ABS with EBD
    • ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स
    • रिवर्सिंग कैमरा
    • रियर वाइपर और वॉशर
    • रियर पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
    • रियर डिफॉगर
    • छह एयरबैग्स
    • ABS with EBD
    • ESP
    • हिल-होल्ड असिस्ट
    • हिल-डिसेंट कंट्रोल
    • रिवर्सिंग कैमरा
    • ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स
    • सभी पैसेंजर्स के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट
    • रियर वाइपर और वॉशर
    • रियर डिफॉगर

    इन दोनों ही कुछ फीचर्स समान मिलते हैं, जो LED टेल लाइट्स, ऑल-ब्लैक इंटीरियर, रियर पार्किंग कैमरा और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स है। लेकिन अपडेटेड Mahindra Thar में अब 10.25-इंच टचस्क्रीन, हाइट-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, और 6-स्पीकर साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स को शामिल किया गया है। वहीं, Maruti Jimny में ऑटो-LED हेडलाइट्स विद वॉशर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस Apple CarPlay, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और छह एयरबैग्स जैसे फीचर्स दिए जाते हैं।