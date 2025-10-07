Mahindra Thar या Maruti Jimny जानिए कौन-सी SUV है आपके लिए बेहतर?

Mahindra Thar vs Maruti Jimny भारतीय बाजार में ऑफ-रोडिंग गाड़ियों की मांग को देखते हुए महिंद्रा ने थार का नया वर्जन लॉन्च किया है। इसका मुकाबला मारुति जिम्नी से है। महिंद्रा थार की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है जबकि मारुति जिम्नी 12.32 लाख रुपये से शुरू होती है। थार में ज्यादा पावरफुल इंजन और डीजल इंजन का विकल्प है जबकि जिम्नी केवल 4WD में उपलब्ध है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में ऑफ-रोडिंग गाड़ियों की डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए ही हाल ही में महिंद्रा ने अपनी पॉपुलर SUV, Mahindra Thar का नया वर्जन लॉन्च किया है। इसे कुछ कॉस्मेटिक और फीचर अपडेट्स के साथ लॉन्च किया गया है। इसका मुकाबला Maruti Jimny से देखने के मिलता है। हम यहां पर आपको इन दोनों (Mahindra Thar vs Maruti Jimny) गाड़ियां की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि आपके लिए कौन-सी SUV बेहतर रहेगी?

Mahindra Thar vs Maruti Jimny: कीमत Mahindra Thar को भारतीय बाजार में 9.99 लाख रुपये से लेकर 16.99 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। Maruti Jimny को 12.32 लाख रुपये से लेकर 14.45 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत में ऑफर किया जाता है। साफ है कि Mahindra Thar की शुरुआती कीमत ज्यादा किफायती है। जबकि Jimny के टॉप वेरिएंट्स थोड़े सस्ते पड़ते हैं।

Mahindra Thar vs Maruti Jimny: डायमेंशन पैरामीटर 2025 Mahindra Thar Maruti Jimny लंबाई 3,985 mm 3,985 mm चौड़ाई 1,820 mm 1,645 mm ऊंचाई 1,850 mm (AXT), 1,855 mm (LXT) 1,720 mm व्हीलबेस 2,450 mm 2,590 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 226 mm 210 mm इन दोनों गाड़ियों की लंबाई करीब बराबर है, लेकिन लेकिन Mahindra Thar चौड़ी और ऊंची है। Jimny का व्हीलबेस 140mm लंबा है, जिससे अंदर ज्यादा जगह मिलती है। Thar में Jimny से 16mm ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस मिलती है।

Mahindra Thar vs Maruti Jimny: ऑफ-रोड कैपेबिलिटी पैरामीटर 2025 Mahindra Thar Maruti Jimny अप्रोच एंगल 41.2 डिग्री 36 डिग्री ब्रेकओवर एंगल 26.2 डिग्री 24 डिग्री डिपार्चर एंगल 36 डिग्री 46 डिग्री वाटर वेडिंग कैपेसिटी 650 mm जानकारी उपलब्ध नहीं है। Thar में बेहकर अप्रोच एंगल मिलता है और Jimny में डिपार्चर एंगल बेहतर है। ब्रेकओवर एंगल दोनों का तकरीबन बराबर है। Thar की वाटर वेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जिससे वह ज्यादा गहरे पानी में जाने पर किसी तरह का नुकसान नहीं होगा।

Mahindra Thar vs Maruti Jimny: इंजन स्पेसिफिकेशन 2025 Mahindra Thar Maruti Jimny इंजन 1.5-लीटर डीजल 2-लीटर टर्बो-पेट्रोल 2.2-लीटर डीजल 1.5-लीटर N/A पेट्रोल पावर 118 PS 152 PS 132 PS 105 PS टॉर्क 300 Nm 300 Nm (MT)/320 Nm (AT) 300 Nm 134 Nm ट्रांसमिशन 6-स्पीड MT 6-स्पीड MT/6-स्पीड AT 6-स्पीड MT/6-स्पीड AT 5-स्पीड MT/ 4-स्पीड AT ड्राइवट्रेन RWD RWD/ 4WD 4WD 4WD Mahindra Thar में ज्यादा पावरफुल इंजन ऑप्शन मिलते है और इसे डीजन इंजन में भी ऑफर किया जाता है, जो Jimny में नहीं मिलता है। थार में RWD और 4WD दोनों ऑप्शन दी गई है, लेकिन Jimny को केवल 4WD में ही ऑफ़र किया जाता है। Thar में 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक टॉर्क कन्वर्टर, जबकि Jimny में 5-स्पीड मैनुअल और 4-स्पीड ऑटोमैटिक मिलता है।