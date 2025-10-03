Mahindra Thar Facelift New vs Old: पुरानी के मुकाबले कितनी बदली नई महिंद्रा थार

महिंद्रा ने नई थार फेसलिफ्ट को 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इस नए मॉडल में कॉस्मेटिक बदलाव और कई बेहतरीन फीचर्स शामिल हैं। नई थार में बॉडी-कलर्ड ग्रिल और सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं। इंटीरियर में 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और रियर एसी वेंट्स हैं। सुरक्षा के लिए ड्यूल एयरबैग्स भी हैं। इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। नई Mahindra Thar Facelift को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये रखी गई है। कंपनी ने नई महिंद्रा थार को कई बदलावों के साथ लेकर आई है। इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और साथ ही कई बेहतरीन फीचर्स को शामिल किया गया है। आइए विस्तार से जानते हैं कि पुरानी के मुकाबले नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट किन बदलावों के साथ लॉन्च हुई है?

Mahindra Thar Facelift पुरानी के मुकाबले कितनी बदली? स्पेसिफिकेशन 2025 Mahindra Thar Facelift Old Mahindra Thar ग्रिल बॉडी-कलर्ड ग्रिल ब्लैक ग्रिल फ्रंट बंपर सिल्वर इंसर्ट्स के साथ काला बंपर व्हील साइज 18-इंच अलॉय व्हील्स (टॉप वेरिएंट्स) 18-इंच अलॉय व्हील्स नए कलर ऑप्शन बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड रेड रेंज (अब नहीं है) रियर कैमरा स्पेयर व्हील हब कैप पर रियर-व्यू कैमरा नहीं था इंटीरियर्स 10.25-इंच इंफोटेनमेंट, A-पिलर ग्रैब हैंडल्स, नई स्टीयरिंग व्हील 7-इंच इंफोटेनमेंट, पुराना स्टीयरिंग व्हील सीट्स नया दो-पीस स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट पुराना आर्मरेस्ट विंडो कंट्रोल डोर पैनल्स में विंडो कंट्रोल लोअर सेंटर कंसोल में विंडो कंट्रोल एसी वेंट्स रियर एसी वेंट्स नहीं थे फीचर्स रियर वॉशर-वाइपर, क्रूज कंट्रोल, 6-स्पीकर सिस्टम क्रूज कंट्रोल, 6-स्पीकर सिस्टम सुरक्षा फीचर्स डुअल एयरबैग्स, ESC, रियर पार्किंग सेंसर्स, TPMS डुअल एयरबैग्स, ESC, रियर पार्किंग सेंसर्स इंजन और पावर वही पुराने इंजन ऑप्शंस (1.5L पेट्रोल, 2.0L डीजल) वही पुराने इंजन ऑप्शंस कीमत (एक्स-शोरूम) ₹9.99 लाख से ₹16.99 लाख ₹10.32 लाख से ₹16.61 लाख नई Mahindra Thar का डिजाइन फ्रंट लुक: नई महिंद्रा थार फेसलिफ्ट के डिजाइन को पहले जैसा ही रग्ड रखा गया है, लेकिन अब इसमें बॉडी-कलर्ड ग्रिल दी गई है जो पहले ब्लैक थी। फ्रंट बंपर में सिल्वर इंसर्ट्स दिए गए हैं, जबकि पुरानी थार में यह पूरी तरह ब्लैक कलर में था। साइड प्रोफाइल: इसके साइड प्रोफाइल को पहले जैसा ही बॉक्सी डिजाइन दिया गया है। इसके टॉप वेरिएंट में 18-इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि लोअर ट्रिम्स में 16-इंच स्टील व्हील्स दिए गए हैं। बार कलर ऑप्शन में बैटलशिप ग्रे और टैंगो रेड जैसे नए शेड को शामिल किया गया है। रियर प्रोफाइल: इसके पिछले हिस्से में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं। इसमें अब स्पेयर व्हील हब कैप पर रियर-व्यू कैमरा दिया गया है। इसके अलावा रियर बंपर में भी सिल्वर इंसर्ट्स को शामिल किया गया है। नई Mahindra Thar का इंटीरियर 2025 महिंद्रा थार फेसलिफ्ट के केबिन को ब्लैक थीम दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव 10.25-इंच का नया इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो पहले 7-इंच हुआ करता था। इसमें स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इसके अलावा, अब A-पिलर ग्रैब हैंडल्स, दो-पीस स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट, डोर पैनल्स में शिफ्ट किए गए विंडो कंट्रोल और पीछे के पैसेंजर्स के लिए रियर एसी वेंट्स जैसी नई सुविधाएं दी गई है।

नई Mahindra Thar के फीचर्स नई थार में रियर वॉशर-वाइपर, रियर-व्यू कैमरा और अपडेटेड इंफोटेनमेंट जैसे नए फीचर्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा, पहले की तर ही एनालॉग डायल्स के साथ MID, 6-स्पीकर सिस्टम, मैनुअल एसी, पावर विंडो, क्रूज कंट्रोल और ESC जैसे फीचर्स को दिया गया है। इसमें सेफ्टी के लिए ड्यूल एयरबैग्स, रोल केज, TPMS और रियर पार्किंग सेंसर भी मिलता है।