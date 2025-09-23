2025 Mahindra Thar लॉन्च से पहले आई नजर, दिखे कई नए अपडेट, मिलें बेहतरीन फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत की सबसे पॉपुलर लाइफस्टाइल SUV Mahindra Thar का अपडेटेड 3-डोर वर्जन भारत में जल्ग ही लॉन्च होने वाला है। इसके लॉन्च से पहले डीलरशिप यार्ड में इसे देखा गया है। Thar Roxx के बाद अब Mahindra अपनी इस आइकॉनिक SUV को भी नए फीचर्स और अपडेट्स के साथ पेश करने की तैयारी कर रही है। आइए विस्तार में जानते हैं कि 2025 Mahindra Thar 3-Door में क्या कुछ नया मिल सकता है?