एक लीटर पेट्रोल में नई Hyundai Venue N Line कितना देती है माइलेज?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Hyundai Venue N Line हमेशा से अपने स्टाइल और ड्राइविंग डायनामिक्स की वजह से बाकी Venue मॉडलों से अलग रही है। 2025 अपडेट के साथ कंपनी ने इसे पहले से ज्यादा स्पोर्टी, लेकिन साथ ही ज्यादा प्रैक्टिकल बना दिया है। तकरीबन सभी ग्राहक किसी भी कार को खरीदने से पहले यह जरूर जानना चाहते हैं कि वह एक लीटर पेट्रोल में कितना माइलेज देती है। हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि नई Venue N Line एक लीटर पेट्रोल में कितना माइलेज देती है?

Hyundai Venue N Line का इंजन

फीचर डिटेल्स इंजन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल पावर 120 PS टॉर्क 172 Nm ट्रांसमिशन 6-स्पीड मैनुअल / 7-स्पीड DCT

इसमें वही 1-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमैटिक (DCT) ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिलते हैं। इसके इंजन की ECU मैपिंग में सुधार किया है, जिससे पावर डिलीवरी पहले से ज्यादा स्मूद और एफिशिएंट हो गई है। बूस्ट प्रेशर को भी आंशिक थ्रॉटल पर बेहतर किया गया है, जिससे माइलेज में सुधार देखने को मिलता है।

Hyundai Venue N Line का माइलेज

पॉवरट्रेन 1-लीटर टर्बो पेट्रोल MT 1-लीटर टर्बो पेट्रोल DCT माइलेज 18.74 kmpl 20 kmpl

नई Venue N Line कीARAI सर्टिफाइड माइलेज डिटेल्स को Hyundai ने जारी कर दिया है। इसके मुताबिक, 1-लीटर टर्बो पेट्रोल का मैनुअल ट्रांसमिशन 18.74 kmpl का माइलेज देती है और इसका DCT ट्रांसमिशन 20 kmpl तक का माइलेज देता है। इन आंकड़ों के साथ Venue N Line अपने सेगमेंट की सबसे एफिशिएंट टर्बो-पेट्रोल SUVs में से एक बन गई है।

Hyundai Venue N Line के ड्राइव मोड्स

नई Venue N Line में तीन ड्राइव मोड दिए गए हैं, जो Eco, Normal और Sport है। इसका Eco Mode थ्रॉटल रिस्पॉन्स को धीमा करके और गियर को जल्दी शिफ्ट कराकर माइलेज बढ़ाने में मदद करता है। Sport Mode पर गियर को लंबे समय तक पकड़े रखता है, जिससे तेज एक्सेलरेशन मिलता है।

साथ ही इसमें Sand, Mud और Snow ट्रैक्शन मोड्स भी हैं, जो फिसलन भरी सतहों पर ग्रिप बनाए रखने में मदद करते हैं। हालांकि ये सीधे तौर पर माइलेज नहीं बढ़ाते, लेकिन ड्राइविंग कंट्रोल में सुधार करते हैं।

Hyundai Venue N Line की कीमत

वैरिएंट ट्रांसमिशन कीमत (एक्स-शोरूम) N6 मैनुअल ₹10.55 लाख N6 Dual Tone मैनुअल ₹10.73 लाख N6 DCT ₹11.45 लाख N6 Dual Tone DCT ₹11.63 लाख N10 DCT ₹15.30 लाख

भारत में Hyundai Venue N Line की एक्स-शोरूम कीमत 10.55 लाख रुपये से लेकर 15.30 लाख रुपये तक है। भारत में इसका मुकाबला Skoda Kylaq, Mahindra XUV 3XO, Maruti Brezza, Kia Sonet, Kia Syros, Tata Nexon, Maruti Suzuki Fronx, Toyota Taisor, Renault Kiger और Nissan Magnite से देखने के लिए मिलेगा।