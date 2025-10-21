नई Hyundai Venue N Line को मिला नया डिजाइन, जल्द होगी लॉन्च, स्पोर्टी लुक समेत मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हुंडई अपनी नई जनरेशन 2025 Hyundai Venue लॉन्च करने जा रही है, और अब यह लगभग तय है कि इसके साथ ही इसका स्पोर्टी वर्जन Venue N Line भी पेश किया जाएगा। हाल ही में साउथ कोरिया में Venue N Line को पूरी तरह बिना कवर के टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे इसके डिजाइन और स्टाइलिंग की झलक साफ दिखाई देती है। आइये इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

कैसा है नया डिजाइन? नई जनरेशन Hyundai Venue की तरह ही N Line को भी ताजा डिजाइन अपडेट मिला है। फ्रंट में अब एक चौड़ा रेक्टेंगुलर ग्रिल है, जो हुंडई Alcazar से प्रेरित लगता है। इसके साथ फुल-विड्थ LED लाइट बार और C-शेप DRLs दिए गए हैं, जो ग्लॉस ब्लैक पैनल में जुड़े हैं। नीचे की तरफ नया स्किड प्लेट और चौकोर LED हेडलैंप सेटअप SUV को और भी बोल्ड लुक देता है।

साइड प्रोफाइल में Venue N Line को स्टैंडर्ड मॉडल से अलग दिखाने के लिए कई खास डिटेल्स दी गई हैं। बॉडी के नीचे चलने वाली रेड स्ट्रिप, नए 5-स्पोक अलॉय व्हील्स, रेड ब्रेक कैलिपर्स और ब्लैक रूफ रेल इसे स्पोर्टी अपील देते हैं। नया C-पिलर अब सिल्वर क्वार्टर ग्लास के साथ आता है, जिससे इसका साइड लुक और प्रीमियम लगता है।

पीछे की ओर, कनेक्टेड LED टेललैंप VENUE लोगो के ऊपर दिया गया है। बंपर को ब्लैक और सिल्वर इंसर्ट्स के साथ नया लुक मिला है, जबकि नया बड़ा स्पॉइलर और डुअल एग्जॉस्ट इसे स्पोर्टी टच देते हैं। इंटीरियर और फीचर्स अभी तक इसके इंटीरियर की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इसमें हुंडई के अन्य N Line मॉडल्स जैसी थीम देखने को मिलेगी। यानी ऑल-ब्लैक कैबिन, रेड एक्सेंट्स, N एम्बॉस्ड सीट्स, फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील, मेटल पैडल्स और रेड स्टिचिंग वाला गियर लीवर।

फीचर लिस्ट में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीट्स, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और वायरलेस चार्जर जैसे हाई-एंड फीचर्स मिलने की उम्मीद है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें लेवल 2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिल सकते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस नई Venue N Line में मौजूदा 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है, जो 120 PS की पावर और 172 Nm का टॉर्क देता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलेगा। N Line वेरिएंट में स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले सस्पेंशन और स्टीयरिंग में हल्के मेकैनिकल ट्वीक दिए जाएंगे ताकि राइडिंग एक्सपीरियंस और भी एंगेजिंग हो सके।