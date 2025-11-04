Language
    नई Hyundai Venue और Venue N Line आज होंगी लॉन्च, नए डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स के साथ करेंगी वापसी

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 09:51 AM (IST)

    हुंडई आज भारत में अपनी सेकंड-जेनरेशन वेन्यू और वेन्यू एन लाइन लॉन्च कर रही है। नई वेन्यू में शार्प डिजाइन, रेक्टैंगुलर ग्रिल और क्वाड-बीम LED हेडलैंप्स हैं। इसमें 12.3 इंच का डिस्प्ले और लेवल 2 ADAS जैसे फीचर्स हैं। यह 1.2-लीटर पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्पों में उपलब्ध है। इसकी शुरुआती कीमत 7.5 लाख रुपये होने की उम्मीद है।

    नई Hyundai Venue और Venue N Line को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। हुंडई आज भारत में अपनी सेकंड-जेनरेशन Venue और इसके स्पोर्टी वर्जन Venue N Line लॉन्च करने जा रही है। पहली जनरेशन की बड़ी सफलता के बाद, कंपनी ने नई Venue को स्टाइल, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस के नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर ली है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई नई Hyundai Venue और Venue N Line को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा?

    मिलेगा स्टाइलिश और मॉडर्न लुक

    • नई Hyundai Venue और Venue N Line का डिजाइन पहले से ज्यादा शार्प और मॉडर्न दिया गया है। इसमें नया रेक्टैंगुलर ग्रिल, डार्क क्रोम इंसर्ट्स, और क्वाड-बीम LED हेडलैंप्स दिए गए हैं। ऊपर की ओर आपको C-शेप DRLs और सीक्वेंशियल इंडिकेटर्स के साथ कनेक्टेड लाइट बार मिलती है, जो इसे काफी प्रीमियम अपील देती है।
    • इसे साइड से देखने पर इनमें नई 16-इंच अलॉय व्हील्स, क्रोम डोर हैंडल्स, और C-पिलर पर Venue मोटिफ वाला सिल्वर इंसर्ट दिया गया है। पीछे की ओर Venue को नया कनेक्टेड टेललैंप सेटअप, 3D Venue लोगो, और मस्कुलर स्किड प्लेट मिलती है जो इसे ज्यादा SUV-जैसा लुक देती है।

    मिलेगा टेक्नोलॉजी और प्रीमियमनेस का कॉम्बो

    नई Hyundai Venue और Venue N Line के केबिन को पूरी तरह नया है और अब इसमें डुअल-टोन डार्क नेवी और डव व्हाइट थीम मिलती है। सबसे आकर्षक बदलाव है इसके ट्विन 12.3-इंच कर्व्ड डिस्प्ले, जिनमें एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दूसरा इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए है। डैशबोर्ड पर नया ‘टेराज़ो’ टेक्सचर इंसर्ट भी दिया गया है जो काफी स्टाइलिश लगता है। पीछे की सीट पर बैठने वालों के लिए 20mm लंबा व्हीलबेस, रीयर सनशेड्स, रीयर AC वेंट्स, और 2-स्टेप रीक्लाइनिंग सीट्स दी गई हैं, जिससे कम्फर्ट में बड़ा सुधार हुआ है।

    लेवल 2 ADAS के साथ प्रीमियम फीचर्स

    • नई Hyundai Venue और Venue N Line में Nvidia-पावर्ड 12.3-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay, वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 4-वे पावर ड्राइवर सीट, वायरलेस चार्जर और एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी।
    • सेफ्टी के मामले में Venue पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है। इसमें लेवल 2 ADAS, 6 एयरबैग्स, ABS और EBD, ESC, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड दिए गए हैं।

    मिलेगा पहले जैसा इंजन

    नई Venue में तीन इंजन ऑप्शन मिलेंगे, जो 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन है। अब डीजल इंजन में भी 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है, जो पहले सिर्फ मैनुअल में मिलता था। इसके साथ ही Venue N Line को केवल एक इंजन ऑप्शन 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल में लाया जा रहा है, जिसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DCT ऑटोमैटिक का ऑप्शन मिलेगा।

    कितनी होगी कीमत

    नई Hyundai Venue की एक्स-शोरूम कीमत 7.5 लाख रुपये से 14 लाख रुपये तक के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं, Venue N Line की एक्स-शोरूम करीब 11.50 लाख रुपये हो सकती है। इसका मुकाबला होगा Mahindra XUV 3XO, Tata Nexon, Maruti Brezza, Skoda Kylaq, और Kia Sonet से देखने के लिए मिलेगा।