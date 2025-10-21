Language
    TVS Apache RTX 300 Video Review: कैसी है टीवीएस की पहली एडवेंचर बाइक? वीडियो में देखें पूरी डिटेल

    By Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 21 Oct 2025 01:00 PM (IST)

    TVS Apache RTX 300 की वीडियो रिव्यू में बाइक के डिजाइन, परफॉर्मेंस और फीचर्स का विश्लेषण किया गया है। यह बाइक आकर्षक डिजाइन और पावरफुल इंजन के साथ आती है, जो इसे शहर और हाईवे दोनों के लिए काफी बेहतरीन बनाती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एलईडी लाइटिंग जैसी आधुनिक जैसे फीचर्स इसमें दिए गए हैं।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में एडवेंचर-टूरिंग बाइक्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। अब सिर्फ हाईवे या वीकेंड राइड्स तक सीमित नहीं, लोग ऐसी बाइक्स चाहते हैं जो शहर की सड़कों से लेकर पहाड़ी रास्तों तक हर जगह भरोसेमंद रहें। इसी जरूरत को समझते हुए TVS दोपहिया ने अपनी नई एडवेंचर बाइक Apache RTX 300 लॉन्च की है। यह बाइक कंपनी की लोकप्रिय Apache लाइनअप का अगला बड़ा कदम है, जो अब सिर्फ स्ट्रीट स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं रही।

    हाल ही में जागरण हाई-टेक इस मोटरसाइकिल को टेस्ट किया, और साफ है कि TVS ने इसे राइडिंग कम्फर्ट, फीचर्स और वैल्यू-फॉर-मनी के लिहाज से बारीकी से तैयार किया है। क्या Apache RTX 300 वाकई 2 लाख रुपये के अंदर की सबसे मजबूत एडवेंचर बाइक साबित हो सकती है? आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

    TVS Apache RTX 300 का वीडियो रिव्यू देखिएं: