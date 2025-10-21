TVS Apache RTX 300 Video Review: कैसी है टीवीएस की पहली एडवेंचर बाइक? वीडियो में देखें पूरी डिटेल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। भारत में एडवेंचर-टूरिंग बाइक्स का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। अब सिर्फ हाईवे या वीकेंड राइड्स तक सीमित नहीं, लोग ऐसी बाइक्स चाहते हैं जो शहर की सड़कों से लेकर पहाड़ी रास्तों तक हर जगह भरोसेमंद रहें। इसी जरूरत को समझते हुए TVS दोपहिया ने अपनी नई एडवेंचर बाइक Apache RTX 300 लॉन्च की है। यह बाइक कंपनी की लोकप्रिय Apache लाइनअप का अगला बड़ा कदम है, जो अब सिर्फ स्ट्रीट स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं रही।