New Kia Seltos Video Review: पहले से बड़ी, ज्यादा स्पेशियस और रोड पर कहीं ज्यादा दमदार

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kia Seltos भारत में Kia की पहचान बनाने वाली कार रही है। 2019 में लॉन्च के बाद इस SUV ने न सिर्फ ब्रांड को स्थापित किया, बल्कि मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा जैसी दिग्गज को कड़ी टक्कर भी दी। अब 6 साल बाद, Kia भारत में दूसरी पीढ़ी की 2026 Seltos लॉन्च करने की तैयारी में है, जो 4.2 से 4.4 मीटर SUV स्पेस में ब्रांड के लिए एक बेहद अहम कदम साबित होने वाली है। नई Seltos पहले से बड़ी, ज्यादा स्पेशियस और रोड पर कहीं ज्यादा दमदार मौजूदगी के साथ आती है। हाल ही में जागरण हाईटेक टीम को इसे चलाने का मौका मिला, जहां हमने इसे हर पहलू पर अच्छे, खराब रास्तों और हल्के ऑफ-रोड कंडीशन्स में परखा।