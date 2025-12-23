Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    New Kia Seltos Video Review: पहले से बड़ी, ज्यादा स्पेशियस और रोड पर कहीं ज्यादा दमदार

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 10:03 PM (IST)

    Kia Seltos भारत में Kia की पहचान बनाने वाली कार रही है। 2019 में लॉन्च के बाद इस SUV ने हुंडई क्रेटा को कड़ी टक्कर दी। अब 6 साल बाद, Kia भारत में दूसर ...और पढ़ें

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Kia Seltos भारत में Kia की पहचान बनाने वाली कार रही है। 2019 में लॉन्च के बाद इस SUV ने न सिर्फ ब्रांड को स्थापित किया, बल्कि मिड-साइज़ SUV सेगमेंट में हुंडई क्रेटा जैसी दिग्गज को कड़ी टक्कर भी दी। अब 6 साल बाद, Kia भारत में दूसरी पीढ़ी की 2026 Seltos लॉन्च करने की तैयारी में है, जो 4.2 से 4.4 मीटर SUV स्पेस में ब्रांड के लिए एक बेहद अहम कदम साबित होने वाली है। नई Seltos पहले से बड़ी, ज्यादा स्पेशियस और रोड पर कहीं ज्यादा दमदार मौजूदगी के साथ आती है। हाल ही में जागरण हाईटेक टीम को इसे चलाने का मौका मिला, जहां हमने इसे हर पहलू पर अच्छे, खराब रास्तों और हल्के ऑफ-रोड कंडीशन्स में परखा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई Kia Seltos के स्पेसिफिकेशन

    कैटेगरी Kia Seltos के स्पेसिफिकेशन
    एक्सटीरियर फीचर्स
    1. स्टार मैप LED DRLs
    2. आइस क्यूब MFR LED हेडलैंप्स
    3. स्टार मैप LED टेललैंप्स
    4. Kia डिजिटल टाइगर फेस ग्रिल
    5. सिल्वर फिनिश के साथ फ्रंट व रियर स्किड प्लेट
    6. शार्क फिन एंटीना
    7. इंटीग्रेटेड रियर स्पॉइलर (LED हाई माउंट स्टॉप लैम्प)
    8. R16 (16-इंच) स्टील व्हील्स कवर के साथ
    9. मैनुअल टाइप स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स
    10. एयरो टाइप वाइपर ब्लेड
    इंटीरियर
    1. स्मोकी ब्लैक व ग्रे टू-टोन केबिन
    2. मैट ब्लू एक्सेंट्स
    3. फैब्रिक सीट्स
    4. डबल D-कट स्टीयरिंग व्हील
    5. लेदरेट डैशबोर्ड सेंटर गार्निश
    6. मेटैलिक इनसाइड डोर हैंडल्स
    इंफोटेनमेंट व टेक्नोलॉजी
    1. 12-इंच फुल सेगमेंट LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (4.2-इंच TFT MID)
    2. 10.25-इंच HD टचस्क्रीन
    3. वायरलेस Android Auto व Apple CarPlay
    4. 6 स्पीकर्स
    5. ब्लूटूथ कनेक्टिविटी
    6. स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स
    सेफ्टी फीचर्स
    1. फ्रंट डुअल एयरबैग्स
    2. फ्रंट सीट साइड एयरबैग्स
    3. साइड कर्टन एयरबैग्स
    4. ABS
    5. BAS
    6. ESC
    7. VSM
    8. ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स
    9. हिल स्टार्ट असिस्ट (HAC)
    10. डाउनहिल ब्रेक कंट्रोल (DBC)
    11. TPMS
    12. रियर पार्किंग सेंसर्स
    13. रियर व्यू कैमरा (डायनामिक गाइडलाइंस)
    14. ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर
    15. रोलओवर सेंसर
    16. रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट
    कंवीनियंस फीचर्स
    1. ड्राइवर सीट मैनुअल हाइट एडजस्ट
    2. कीलेस एंट्री
    3. क्रूज कंट्रोल
    4. मैनुअल स्पीड लिमिट असिस्ट
    5. मैनुअल AC कंट्रोल्स
    6. रियर AC वेंट्स
    7. सनग्लास होल्डर
    8. सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट
    9. कप होल्डर्स
    10. इलेक्ट्रिक ORVMs
    11. डे/नाइट IRVM
    डायमेंशंस
    1. लंबाई: 4460 मिमी
    2. चौड़ाई: 1830 मिमी
    3. ऊंचाई: 1635 मिमी
    4. व्हीलबेस: 2690 मिमी
    कलर ऑप्शन्स
    1. ग्लेशियर व्हाइट पर्ल
    2. ग्रेविटी ग्रे
    3. इम्पीरियल ब्लू
    4. मैग्मा रेड
    5. प्यूटर ऑलिव
    6. आइवरी सिल्वर ग्लॉस
    7. फ्रॉस्ट ब्लू
    8. मॉर्निंग हेज
    9. ऑरोरा ब्लैक पर्ल