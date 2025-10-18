Language
    MINI Countryman JCW ALL4 Video Review: परफॉर्मेंस और लग्जरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वीडियो में देखें पूरी डिटेल

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 11:17 AM (IST)

    नई मिनी कंट्रीमैन जेसीडब्ल्यू ऑल4 परफॉर्मेंस और लग्जरी का शानदार मेल है। इसमें 2.0-लीटर का टर्बोचार्ज्ड इंजन है जो 306 एचपी की पावर देता है। आकर्षक डिजाइन और प्रीमियम इंटीरियर के साथ, इसका ड्राइविंग अनुभव भी बेहतरीन है। यह स्पोर्टी और प्रीमियम एसयूवी चाहने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आप स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और लग्जरी दोनों का सही कॉम्बीनेशन चाहते हैं, तो नई MINI Countryman JCW ALL4 आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। यह भारत में अब तक की सबसे तेज़ MINI है, जो 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 5.4 सेकंड में पकड़ लेती है। इसमें 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर TwinPower Turbo पेट्रोल इंजन, जो 300 hp की पावर और 400 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स और All4 ऑल-व्हील-ड्राइव सिस्टम इसे हर मोड़ पर चिपके रहने वाला ड्राइवर-फेवरेट बनाता है। 250 किमी/घंटा की टॉप स्पीड और क्वाड एग्जॉस्ट का दमदार साउंड इसे और भी स्पोर्टी बनाते हैं। वहीं, 190 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस और 500-लीटर बूट स्पेस जैसी खूबियाँ इसे रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी प्रैक्टिकल बनाती हैं। कुल मिलाकर, MINI Countryman JCW ALL4 ताकत, स्टाइल और परफॉर्मेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन है, जो हर ड्राइव को एक्साइटिंग बना देता है। हाल में इसे जागरण हाई-टेक टीम को चलाने के लिए मिली। वीडियो में देखिए कैसी है MINI Countryman JCW ALL4।

