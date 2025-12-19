Language
    Maruti Suzuki eVitara Video Review: कैसी है मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार?

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 11:10 AM (IST)

    Maruti Suzuki eVitara Video Review: मारुति सुजुकी अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV Maruti Suzuki e Vitara के साथ भारतीय EV बाजार में प्रवेश कर रही है। जागरण ह ...और पढ़ें

    Maruti Suzuki eVitara का वीडियो रिव्यू।

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Maruti Suzuki अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV e Vitara के साथ भारतीय EV बाजार में बड़ा कदम रखने जा रही है। हाल ही में जागरण हाईटेक टीम को Maruti Suzuki e Vitara को करीब से देखने और चलाने का मौका भी मिला, जहां इस इलेक्ट्रिक SUV का ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस, फीचर्स और परफॉर्मेंस को विस्तार से परखा गया।

    Maruti e Vitara में 10.1-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 10-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा Infinity साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, PM2.5 एयर फिल्टर और मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स इसे एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV बनाते हैं।

    e Vitara को खासतौर पर उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो भरोसेमंद ब्रांड के साथ लंबी रेंज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली इलेक्ट्रिक कार की तलाश में हैं। आसान वेरिएंट लाइनअप, दमदार बैटरी ऑप्शन और एडवांस फीचर्स इसे सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं।

    अगर आप जानना चाहते हैं कि Maruti Suzuki e Vitara रियल वर्ल्ड में कैसी लगती है? तो नीचे दिए गए वीडियो रिव्यू में इसकी पूरी डिटेल, ड्राइविंग इंप्रेशन और खास बातें विस्तार से देख सकते हैं।

    Maruti Suzuki e Vitara का वीडियो रिव्यू देखिएं-