BYD ने पेश की पहली Kei Car Racco, 20 kWh बैटरी पैक के साथ मिलेगी 180km तक की रेंज

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। चीन की वाहन निर्माता कंपनी BYD जापान के बाजार में अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। कंपनी पहले से ही Dolphin, Seal, Yuan Plus (Atto 3) और Sealion 7 जैसी गाड़ियों की बिक्री कर रही है। जापान के कार बाजार में Kei Car की बिक्री 38 फीसद तक है, जो कंपनी के लिए विकास के लिए एक बड़ा अवसर है। इसी को देखते हुए BYD ने जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी पहली Kei Car Racco को पेश किया है। आइए विस्तार में जानत हैं कि Racco Kei Car को किन खास फीचर्स से लैस किया गया है?

BYD Racco Kei Car का डिजाइन बाकी Kei Car की तरह ही BYD Racco में एक बॉक्सी प्रोफाइल और ज्यादातर सपाट बॉडी पैनल दिया गया है। इसकी लंबाई 3.4 मीटर, चौड़ाई 1.48 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती है। ICE की कारों के लिए इंजन डिस्प्लेसमेंट 670 cc से अधिक नहीं हो सकता। इन नियमों का पालन करने वाली कारों को कम टैक्स और किफायती बीमा प्रीमियम जैसे विशेष प्रोत्साहन मिलते हैं।

इसकी साइज सीमित होने के बावजूद कंपनी ने इसके इंटीरियर स्पेस को ज्यादा करने के लिए Racco को बॉक्सी डिजाइन दिया गया है। इसमें C साइज के लाइटिंग एलिमेंट्स, एक छोटी बोनट, एक बंद ग्रिल और गोलाकार फॉग लैंप के साथ एक सपाट बम्पर सेक्शन है। इसकी विंडशील्ड लगभग 90-डिग्री के कोण के करीब है।

इसके साथ ही इसमें ट्राइएंगल साइड ग्लास के साथ ड्यूल ए-पिलर, फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट के लिए ब्लैक-आउट पिलर, पीछे की स्लाइडिंग डोर्स और स्पोर्टी अलॉय व्हील दिए गए हैं। व्हीलबेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए पहियों को एकदम सिरों पर लगाया गया है, जिससे ओवरहैंग छोटे हो गए हैं। Racco की लंबाई 3,395 मिमी, चौड़ाई 1,475 मिमी और ऊंचाई 1,800 मिमी है। BYD Racco Kei Car का इंटीरियर इसे कई बेहतरीन फीचर्स से लैस किया गया है। इसमें फ्लोटिंग टचस्क्रीन और तीन-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है। इंटीरियर स्पेस और कंट्रोल पैनल में प्रैक्टिकैलिटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए मिनीमलिस्ट डिजाइन दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें सुरक्षा फीचर्स की एक व्यापक रेंज दिए जाने की उम्मीद है।

बैटरी पैक और रेंज BYD Racco के पावरट्रेन के बारे में कंपनी की तरफ से ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है। लेकिन BYD की इस कार में 20 kWh LFP बैटरी से लैस हो सकती है। WLTC मानक के अनुसार, इसकी रेंज लगभग 180 किमी तक हो सकती है। इसमें 100 kW तक की फास्ट चार्जिंग संभव होगी। यह कार इष्टतम आराम और दक्षता के लिए हीट पंप एयर कंडीशनिंग सिस्टम से भी सुसज्जित होगी।