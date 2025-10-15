Language
    2025 Toyota Fortuner Neo Drive Review: कैसी है हाइब्रिड सेटअप के साथ आने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 05:34 PM (IST)

    2025 Toyota Fortuner Neo Drive Review: इस वीडियो में 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव का रिव्यू किया गया है। नई फॉर्च्यूनर में आकर्षक डिज़ाइन, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और आधुनिक सुविधाएँ हैं। इसमें शक्तिशाली इंजन है जो शानदार प्रदर्शन देता है। यह शहर और राजमार्ग दोनों पर चलाने के लिए आरामदायक और सुरक्षित है। 

     2025 Toyota Fortuner Neo Drive Review

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Toyota Fortuner, जो अक्सर राजनेताओं और दिग्गजों की पसंद बन चुकी है, अब एक नई Neo Drive अपडेट के साथ आई है। यह एक माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप है, जो 48V इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और थोड़ी ज्यादा पावर प्रदान करता है। हालांकि, इसे पूरी तरह से हाइब्रिड नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह Eco-friendly टेक्नोलॉजी को अपनाने की दिशा में एक कदम है। Fortuner Neo Drive वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 44.07 लाख रुपये है। हाल ही में इसे जागरण हाईटेक टीम को चलाने का मौका मिला। आइए वीडियो में विस्तार में जानते हैं कि टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव के बारे में सबकुछ।

