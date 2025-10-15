2025 Toyota Fortuner Neo Drive Review: कैसी है हाइब्रिड सेटअप के साथ आने वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Toyota Fortuner, जो अक्सर राजनेताओं और दिग्गजों की पसंद बन चुकी है, अब एक नई Neo Drive अपडेट के साथ आई है। यह एक माइल्ड-हाइब्रिड सेटअप है, जो 48V इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी और थोड़ी ज्यादा पावर प्रदान करता है। हालांकि, इसे पूरी तरह से हाइब्रिड नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह Eco-friendly टेक्नोलॉजी को अपनाने की दिशा में एक कदम है। Fortuner Neo Drive वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 44.07 लाख रुपये है। हाल ही में इसे जागरण हाईटेक टीम को चलाने का मौका मिला। आइए वीडियो में विस्तार में जानते हैं कि टोयोटा फॉर्च्यूनर नियो ड्राइव के बारे में सबकुछ।