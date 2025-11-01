2025 Royal Enfield Meteor 350 Video Review: नए अपडेट के साथ रॉयल एनफील्ड की ये नई क्रूजर बाइक कैसी है?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। Royal Enfield Meteor 350 का 2025 मॉडल अब पहले से कहीं ज्यादा पॉलिश्ड और प्रैक्टिकल महसूस होता है। कंपनी ने इसमें छोटे-छोटे बदलाव किए हैं, लेकिन इनका असर बड़ा है। नया Meteor 350 अब स्लिप और असिस्ट क्लच के साथ आता है, जो गियर शिफ्टिंग को बेहद स्मूथ बनाता है। इसके अलावा, सभी लाइट्स अब LED हैं और ट्रिपर नेविगेशन पॉड भी स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है, जिससे लंबी राइड्स पर नेविगेशन आसान हो गया है। 20 hp की पावर और 27 Nm टॉर्क देने वाला J-सीरीज इंजन अब भी वही भरोसेमंद दिल है जो रॉयल एनफील्ड की सिग्नेचर राइड फील को बरकरार रखता है। 180 किलो वजन के बावजूद बाइक का बैलेंस कमाल का है। इसे चलाते वक्त ऐसा लगता है जैसे आप किसी हल्की 125cc बाइक पर हों। कुल मिलाकर, Meteor 350 के 2025 अपडेट्स ने इसे पहले से ज्यादा मज़ेदार और आसान बना दिया है। नीचे दिए गए वीडियो में नई Meteor 350 की पूरी डिटेल देखिए।