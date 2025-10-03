2025 Mahindra Thar Facelift Video Review: कैसी है नई थार, वीडियो में देखें पूरी डिटेल

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। 2025 Mahindra Thar Facelift आखिरकार लॉन्च हो चुकी है और अब यह पहले से ज्यादा स्मार्ट, एडवेंचर-रेडी और फीचर-पैक्ड हो गई है। 9.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर आने वाली नई Thar में कई अहम बदलाव किए गए हैं। इसमें नया डैशबोर्ड डिज़ाइन, 26.03 सेमी का HD टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, Adventure Statistics Gen II और रियर-व्यू कैमरा जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा, नए वेरिएंट्स और कलर ऑप्शंस ने SUV को और भी स्टाइलिश और वैल्यू-फॉर-मनी बना दिया है। Mahindra ने इस अपडेट के साथ साफ कर दिया है कि Thar सिर्फ ऑफ-रोडिंग के लिए ही नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की जरूरतों और मॉडर्न लाइफस्टाइल के लिए भी बेहतरीन चॉइस है। हाल ही में 2025 Mahindra Thar Facelift को जागरण हाईटेक टीम को चलाने के लिए मिली, जिसमें हमने इसे कई पहलू पर परखा। जिसकी बारे में नीचे दिए गए वीडियो में बिस्तार में बता रहे हैं।