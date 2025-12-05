साल के आखिरी में खरीदने जा रहे हैं नई मोटरसाइकिल? पहले जान लें फायदे और नुकसान

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। अगर आप साल के आखिरी में मोटरसाइकिल खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। साल के आखिरी महीने दिसंबर में तकरीबन सभी वाहन निर्माता कंपनियां अपनी गाड़ियों पर भारी-भरकम छूट देती है। इस दौरान वाहनों के शोरूम में अक्सर माहौल थोड़ा अलग होता है। इस दौरान सेल्स टीम के बीच जल्दबाजी, डिस्काउंट वाले बैनर और साल खत्म होने से पहले ऑफर जैसे मैसेज के जरिए आपको वाहन खरीदने का लुभाया जाता है। साल के अंत में कई डीलरों के पास स्टॉक बचा रहता है। इन्हें वह खाली करने के लिए अतिरिक्त ऑफर या फाइनेंस स्कीम लाते हैं। ठीक यही वजह है कि बहुत से खरीदार सोचते हैं कि क्या साल के अंत में बाइक खरीदना फायदेमंद रहेगा या नहीं? हम यहां पर आपको इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।

साल के अंत में बाइक खरीदने के फायदे 1. सबसे बड़ा फायदा ज्यादा बचत अगर आप कम कीमत में मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, तो दिसंबर एक बेहतरीन महीना साबित हो सकता है। इस दौरान कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लो डाउन पेमेंट स्कीम, इंश्योरेंस या एक्सेसरी पैक और कभी-कभी जीरो-कॉस्ट फाइनेंस जैसे ऑफर मिल जाते हैं। त्योहारों में मिलने वाले कई ऑफर दिसंबर तक खिंच जाते हैं और धीमी बिकने वाली वेरिएंट पर डीलर अतिरिक्त लचीलापन भी दिखा देते हैं।

2. नए साल की कीमत बढ़ोतरी से बचत ज्यादातर कंपनियां जनवरी की शुरुआत में कीमतों में बढ़ोतरी करती है। इसके पीछे की वजह इनपुट कॉस्ट, कंप्लायंस बदलाव या वार्षिक रिवीजन कुछ भी हो सकता है। दिसंबर में वाहन खरीदने पर पुरानी (कम) एक्स-शोरूम कीमत लॉक हो जाती है। साथ ही उस पर मिलने वाला डिस्काउंट कुल बचत को और बढ़ा देता है। लंबे समय तक बाइक रखने वालों के लिए यह सीधा-सीधा फायदा मिलता है।

साल के आखिरी में मोटरसाइकिल खरीदने के नुकसान 1. रीसेल वैल्यू कम हो सकती है दिसंबर में खरीदी गई मोटरसाइकिल नए साल के आने के बाद पिछले साल की मानी जाती है। आपने भले ही उसे कुछ किलोमीटर ही चलाया हो, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाती है। इसके इंश्योरेंस वैल्यू और रीसेल प्राइस दोनों में इसे एक साल पुराना माना जाता है। यदि आप 2–3 साल में बाइक बेचने की सोच रहे हैं, तो यह फर्क आपकी जेब पर दिख सकता है। कुछ डीलर जनवरी में रजिस्ट्रेशन करने का विकल्प देते हैं, लेकिन यह स्थानीय नियमों और डीलर की प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। इसलिए लिखित में जानकारी लेना जरूरी है।

2. नए फीचर या कलर मिस हो सकते हैं कई वाहन निर्माता कंपनियां हर नए साल की बैच में नए कलर, छोटे हार्डवेयर अपग्रेड, फीचर अपडेट जैसे बदलाव करते हैं। दिसंबर में खरीदने पर आप इन अपडेट्स से चूक सकते हैं। साथ ही, दिसंबर में अक्सर धीमी बिकने वाले वेरिएंट ही उपलब्ध रहते हैं, जिससे कलर या वेरिएंट के विकल्प कम हो जाते हैं।

मोटरसाइकिल खरीदने के दौरान ध्यान रखने वाली बातें अगर आप दिसंबर में मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। आप फाइनल ऑन-रोड प्राइस की तुलना करें। केवल कैश डिस्काउंट देखकर फैसला न लें। फ्री इंश्योरेंस में अक्सर केवल ऑन डैमेज कवर होता है, थर्ड पार्टी प्रीमियम अलग से देना पड़ सकता है। एक्सचेंज बोनस कई बार आपके पुराने वाहन की वैल्यू घटाकर एडजस्ट किया जाता है। जीरो-कॉस्ट फाइनेंस पर प्रोसेसिंग फीस, अनिवार्य ऐड-ऑन या फोरक्लोजर चार्ज हो सकते हैं। इसलिए टर्म शीट ध्यान से पढ़ें। मोटरसाइकिल की डिलीवरी से पहले PDI जरूर करवाएं। इस दौरान टायर की वीक कोड, बैटरी, ओडोमीटर और जंग या डैमेज चेक करें। मोटरसाइकिल कब खरीदना फायदेमंद? दिसंबर के अलावा भी दो खास मौके होते हैं, जिस दौरान मोटरसाइकिल खरीदना फायदेमंद साबित होता है।