Yamaha XSR155 vs Royal Enfield Hunter 350: कौन है बेहतर रेट्रो रोडस्टर मोटरसाइकिल?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। यामाहा मोटर इंडिया ने हाल ही में पहली रेट्रो रोडस्टर मोटरसाइकिल Yamaha XSR155 को लॉन्च किया है। भले इसे 150cc के इंजन के साथ लॉन्च किया गया है, लेकिन इसका मुकाबला Royal Enfield Hunter 350 देखने के लिए मिलेगा। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको इन दोनों (Yamaha XSR155 vs Royal Enfield Hunter 350) मोटरसाइकिल की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि दोनों में से कौन बेहतरीन बाइक है?

Yamaha XSR155 vs Royal Enfield Hunter 350: इंजन

स्पेसिफिकेशन Yamaha XSR155 Royal Enfield Hunter 350 इंजन 155cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर 349cc, एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर पावर 19.3 PS 20.2 PS टॉर्क 14.2 Nm 27 Nm गियरबॉक्स असिस्ट और स्लिपर क्लच, 6-स्पीड गियरबॉक्स असिस्ट और स्लिपर क्लच, 5-स्पीड गियरबॉक्स

Hunter 350 में बड़ा इंजन और ज्यादा पावर मिलती है, लेकिन XSR155 का इंजन हाई-रेविंग है। इससे दोनों में ही राइडिंग स्पोर्टियर और रोमांचक मिलती है। Hunter 350 का एयर-कूल्ड इंजन कम रेव्स में ही अपना पीक टॉर्क देता है। इसका मतलब है कि शहर में सामान्य राइडिंग का अनुभव और भी सहज और एंगेजिंग मिलती है।

Yamaha XSR155 vs Royal Enfield Hunter 350: सस्पेंशन और ब्रेक

स्पेसिफिकेशन Yamaha XSR155 Royal Enfield Hunter 350 फ्रेम डेल्टाबॉक्स फ्रेम ट्विन डाउनट्यूब स्पाइन फ्रेम फ्रंट सस्पेंशन इनवर्टेड फोर्क टेलीस्कोपिक फोर्क रियर सस्पेंशन मोनोशॉक 6-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर फ्रंट ब्रेक 282 mm डिस्क 300 mm डिस्क रियर ब्रेक 220 mm डिस्क 270 mm डिस्क फ्रंट टायर 100-सेक्शन 110-सेक्शन रियर टायर 140-सेक्शन 140-सेक्शन

Yamaha XSR155 में मॉडर्न सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जिसमें इनवर्टेड फोर्क और लिंक्ड मोनोशॉक शामिल हैं। Hunter 350 भी पीछे नहीं है। इसमें ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है, जिनमें 6-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट है। इसकी वजह से आप अपनी राइडिंग स्टाइल के अनुसार सस्पेंशन को ट्यून कर सकते हैं।

Yamaha XSR155 vs Royal Enfield Hunter 350: डाइमेंशन

स्पेसिफिकेशन Yamaha XSR155 Royal Enfield Hunter 350 व्हीलबेस 1,325 mm 1,370 mm ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm 150 mm फ्यूल टैंक क्षमता 10 लीटर 13 लीटर सीट की ऊँचाई 810 mm 800 mm कर्ब वजन 137 kg 181 kg

इन दोनों ही मोटरसाइकिल के वजन में 44 किलो का अंतर है। Yamaha XSR155 हल्की है, जिससे इसे शहर के ट्रैफिक में चलाना ज्यादा आसान होगा। Hunter 350 लंबा व्हीलबेस और बड़ा टैंक (13 लीटर) देती है, जिससे हाइवे राइडिंग में स्थिरता और लंबी दूरी तय करने की क्षमता बेहतर होती है। XSR155 का टैंक 10 लीटर का है।

Yamaha XSR155 vs Royal Enfield Hunter 350: फीचर्स

फीचर्स Yamaha XSR155 Royal Enfield Hunter 350 इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल LCD मीटर सेमी-डिजिटल एनालॉग क्लस्टर कॉल/SMS अलर्ट हाँ नहीं टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन नहीं हाँ, ट्रिपर नेविगेशन मॉड्यूल के साथ ABS डुअल चैनल डुअल चैनल

Yamaha XSR155 में LED कंसोल दिया गया है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ कॉल, SMS और ईमेल अलर्ट देता है। Hunter 350 में रेट्रो कंसोल मिलता है, जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर और डिजिटल इंसर्ट है।

Yamaha XSR155 vs Royal Enfield Hunter 350: कीमत

मूल्य Yamaha XSR155 Royal Enfield Hunter 350 कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली) ₹1.50 लाख ₹1.38 - 1.67 लाख