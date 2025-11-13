Yamaha XSR155 vs MT-15 vs R15: एक ही इंजन के साथ आने वाली तीनों बाइक में क्या है अंतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। यामाहा मोटर इंडिया ने हाल ही में Yamaha XSR155 को लॉन्च किया है। इसमें 155cc इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह वही इंजन है, जो MT-15 और R15 में भी इस्तेमाल होता है। इसके बाद बी यह तीनों अलग-अलग तरह के राइडर्स के लिए बनाई गई है। हम यहां पर आपको इन तीनों (Yamaha XSR155 vs MT-15 vs R15) मोटरसाइकिल के क्या-क्या अंतर है इसके बारे में बता रहे हैं।