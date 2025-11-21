Yamaha FZ Rave vs FZ-S Fi V3: दोनों मोटरसाइकिल में कितना अंतर?

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। यामाहा मोटरसाइकिल ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी नई 150cc कम्यूटर बाइक Yamaha FZ Rave को लॉन्च किया है। यह पूरी तरह से नई मोटरसाइकिल नहीं है, बल्कि FZ लाइनअप की ही एक अपडेटेड स्टाइल वाली बाइक है। यामाहा की यह मोटरसाइकिल FZ-S Fi Version 3.0 पर बेस्ड है। इसे देखते हुए हम यहां पर आपको इन दोनों (Yamaha FZ Rave vs FZ-S Fi V3) के बीच के अंतर को बता रहे हैं।