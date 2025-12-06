Winter Car Care: ठंड में अपनी कार की कैसे करें सही से देखभाल? 

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। ठंड का मौसम आते ही कार की देखभाल के तरीके बदल जाते हैं। कम तापमान, धुंध और बर्फीली परिस्थियां आपकी कार के मैकेनिकल पार्ट्स, बैटरी, टायर और फ्लूइड्स पर असर डालती हैं। चाहे आपकी कार पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड हो या इलेक्ट्रिक हो, ठंड के मौसम में उसकी खास देखभाल जरूरी है। हम यहां पर आपको विस्तार में बता रहे हैं कि ठंड के मौसम में कार की सही देखभाल कैसे करें?