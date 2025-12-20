नई कार की डिलीवरी से पहले जरूरी करें PDI, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं आएगा हाथ

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। नई कार खरीदना हर किसी के लिए एक खास पल होता है। महीनों की प्लानिंग, बजट तय करना और फिर बुकिंग के बाद डिलीवरी का इंतजार सब कुछ बेहद उत्साह से भरा होता है। अगर इसी खुशी में आपने एक जरूरी स्टेप मिस कर दिया, तो यही नई कार आपके लिए आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। हम बात कर रहे हैं प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन (PDI) की, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि PDI क्या होता है, क्यों जरूरी है और डिलीवरी से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

क्या होता है PDI? PDI यानी प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। यह एक ऐसा प्रोसेस है, जिसमें कार को ग्राहक को सौंपने से पहले पूरी तरह से जांचा जाता है। इसमें कार के इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन और सभी फीचर्स को चेक किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार पूरी तरह सही हालत में है।