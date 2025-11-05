Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टायर प्रेशर सही क्यों रखना जरूरी? आपकी बाइक के लिए 5 बड़े फायदे

    By Mrityunjay Chaudhary Edited By: Mrityunjay Chaudhary
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:00 AM (IST)

    बाइक की सुरक्षा और परफॉर्मेंस के लिए सही टायर प्रेशर ज़रूरी है। यह माइलेज बढ़ाता है, बेहतर ग्रिप और ब्रेकिंग प्रदान करता है, और टायर की उम्र बढ़ाता है। नियमित रूप से टायर प्रेशर की जांच करने से पंक्चर का खतरा कम होता है और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। टायर प्रेशर की जानकारी बाइक के मैनुअल या स्विंगआर्म पर दिए गए स्टिकर पर मिल सकती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बाइक की सुरक्षा के लिए सही टायर प्रेशर का महत्व

    ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। जब बात बाइक की सेफ्टी और परफॉर्मेंस की होती है, तो टायर प्रेशर को नजरअंदाज करना एक आम गलती है। सही टायर प्रेशर न केवल आपकी राइडिंग को सुरक्षित और मजेदार बनाता है, बल्कि यह बाइक की उम्र और परफॉर्मेंस को भी बेहतर बनाता है। हालांकि यह एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन टायर प्रेशर का नियमित रूप से चेक करना और बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं टायर प्रेशर को सही बनाए रखने के 5 प्रमुख कारणों के बारे में।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1. माइलेज बढ़ता है

    सही टायर प्रेशर आपकी बाइक की माइलेज को ऑप्टिमल बनाए रखता है। अगर टायर प्रेशर कम हो, तो टायर का कांटेक्ट पैच बढ़ जाएगा, जिससे इंजन पर ज्यादा लोड आएगा। इसका मतलब है कि इंजन को निर्धारित स्पीड बनाए रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे माइलेज कम हो जाती है।

    2. बेहतर टायर ग्रिप मिलती है

    जब टायर का प्रेशर सही होता है, तो वे सड़क पर बेहतर तरीके से ग्रिप करते हैं। सही ग्रिप न केवल राइडिंग को मजेदार बनाता है, बल्कि यह सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। सही प्रेशर के साथ टायर सड़क से बेहतर संपर्क बनाए रखते हैं, जिससे वे गीली, खड़ी या खराब सड़क पर भी सुरक्षित रूप से चलते हैं।

    3. बेहतर ब्रेकिंग मिलती है

    सही टायर प्रेशर के साथ, बाइक ब्रेक लगाते समय आसानी से रुक जाती है। अगर टायर प्रेशर गलत होता है, तो टायर ग्रिप खो सकते हैं, और हार्ड या इमरजेंसी ब्रेकिंग के दौरान टायर लॉक हो सकते हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है।

    4. टायर की उम्र बढ़ा सकते हैं

    सही टायर प्रेशर से टायर की उम्र लंबी होती है। अगर टायर प्रेशर कम होगा, तो टायर जल्दी घिस सकते हैं, जिससे आपको जल्दी नए टायर खरीदने पड़ेंगे। इसका मतलब है कि टायर पर होने वाला खर्च भी बढ़ जाएगा और बाइक के मालिक के लिए यह एक अतिरिक्त बोझ बन सकता है।

    5. पंक्चर के खतरे को कम करता है

    टायर प्रेशर को नियमित रूप से चेक करने से आप पंक्चर या किसी अन्य समस्या को पहले ही पकड़ सकते हैं। यह आपको सड़क पर पंक्चर होने से बचा सकता है, जिससे आपको कहीं फंसा हुआ महसूस नहीं होगा।

    टायर प्रेशर कब चेक करें?

    सही टायर प्रेशर चेक करने का आदर्श समय हर हफ्ते होता है, और हमेशा तब करें जब टायर ठंडे हों। यह काम महज 10 मिनट लेता है, लेकिन यह बेहद महत्वपूर्ण है।

    सही टायर प्रेशर कहां मिलेगा?

    आपकी बाइक के अधिकतर मॉडल्स में टायर प्रेशर के लिए एक स्टिकर मिलेगा, जो स्विंगआर्म के पास होगा। स्कूटर में यह जानकारी सीट के नीचे, बूट में या एप्रन पर मिल सकती है। इसके अलावा, बाइक के मालिक की मैन्युअल में भी अलग-अलग लोड्स के लिए टायर प्रेशर की जानकारी दी जाती है।