टायर किनारों से क्यों घिसने लगते हैं? कहीं आपकी गाड़ी में तो नहीं है फेदरिंग की समस्या?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कार के टायर अक्सर अपनी हालत के बारे में बिना आवाज किए बहुत कुछ बता देते हैं। कभी टायर की सतह पर होने वाली असमान घिसावट तो कभी ड्राइविंग के दौरान महसूस होने वाला कंपन किसी बड़ी समस्या का सिग्नल हो सकता है। ऐसी ही एक परेशानी है फेदरिंग की, जिसमें टायर का एक किनारा चिकना तो दूसरा खुरदरा और नुकीला हो जाता है। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में यह समस्या आसानी से नजर नहीं आती, लेकिन धीरे-धीरे गाड़ी की हैंडलिंग और सड़क पर पकड़ को प्रभावित कर सकती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि टायरों पर फेदरिंग की पहचान कैसे करें और आखिर इसके पीछे क्या वजह होती है?

क्या होती है टायरों में फेदरिंग की समस्या? फेदरिंग टायरों में होने वाली असमान घिसावट का एक प्रकार है। इसे टायर स्कफिंग (Tire Scuffing) भी कहा जाता है। इस स्थिति में टायर के ट्रेड ब्लॉक का एक किनारा गोल रहता है, जबकि दूसरा किनारा तेज या नुकीला हो जाता है। आसान भाषा में समझें तो टायर की सतह के अलग-अलग हिस्से एक समान तरीके से नहीं घिसते। शुरुआत में यह बदलाव बहुत मामूली हो सकता है, लेकिन समय के साथ इसके निशान साफ दिखाई देने लगते हैं।

हाथों से कैसे पहचानें टायरों पर फेदरिंग? फेदरिंग की शुरुआती पहचान के लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होती। इसे अपने हाथों से भी महसूस किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी कार को किसी समतल जगह पर पार्क करें। ड्राइविंग के तुरंत बाद टायर गर्म या फैली हुई अवस्था में न चेक करें। टायर की सतह पर एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ अपनी उंगलियां फेरें। टायर के ट्रेड पर सावधानी से दोहराएं, ताकि सतह में होने वाले बदलाव को महसूस कर सकें। इस चेक करने के समय टायर की सतह पर किसी तरह का खुरदरापन या असमानता महसूस होती है या नहीं, इस पर ध्यान दें।

टायर के दोनों किनारों को चेक करना क्यों जरूरी? टायरों में फेदरिंग की पहचान करने के लिए दोनों दिशाओं में उंगलियां फेरना जरूरी है। सामान्य टायर पर दोनों दिशाओं में उंगलियां फेरने पर लगभग एक जैसा अनुभव होता है। इसकी तुलना किसी कुत्ते को उसके बालों की दिशा में सहलाने से कर सकते हैं। वहीं, फेदरिंग वाले टायर पर एक दिशा में उंगलियां फेरने पर सतह चिकनी महसूस होगी। दूसरी दिशा में उंगलियां फेरने पर खुरदरापन, रुकावट या नुकीलेपन जैसा अनुभव हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि ट्रेड के किनारे एक समान तरीके से घिसे नहीं होते। बेहतर जांच के लिए कार के चारों टायरों पर इस प्रक्रिया को दोहराएं।

ड्राइविंग के दौरान मिल सकते हैं ये संकेत टायरों में फेदरिंग बढ़ने पर गाड़ी चलाते समय भी कुछ बदलाव महसूस हो सकते हैं। ज्यादा वाइब्रेशन: गाड़ी चलाते समय जरूरत से ज्यादा कंपन महसूस हो सकता है। यह व्हील अलाइनमेंट की समस्या का भी सामान्य संकेत है। गाड़ी का एक तरफ खिंचना: ड्राइविंग के दौरान कार का एक दिशा में खिंचने का अनुभव हो सकता है। खराब हैंडलिंग: गाड़ी की हैंडलिंग पहले जैसी बेहतर नहीं रह सकती है। सड़क पर पकड़ प्रभावित होना: फेदरिंग को नजरअंदाज करने से टायरों की स्थिति और सड़क पर ट्रैक्शन से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। हालांकि, केवल एक लक्षण के आधार पर फेदरिंग की पुष्टि नहीं करनी चाहिए। टायरों की वास्तविक स्थिति की जांच जरूरी है।

टायरों में फेदरिंग होने के कारण क्या हैं? फेदरिंग को अक्सर कार के सस्पेंशन की स्थिति से जुड़ा एक संकेत माना जाता है। इसके अलावा, टायरों का सही तरीके से अलाइन न होना भी इसकी प्रमुख वजह हो सकती है।

सस्पेंशन की समस्या: कार के सस्पेंशन की स्थिति खराब होने पर टायरों में असमान घिसावट देखने को मिल सकती है। गलत व्हील अलाइनमेंट: टायरों का सही तरीके से अलाइन न होना फेदरिंग का प्रमुख कारण हो सकता है। ज्यादा टो (Toe): Bridgestone के अनुसार, जरूरत से ज्यादा टो अलाइनमेंट भी टायरों में फेदरिंग की वजह बन सकता है। ज्यादा कैस्टर (Caster): कैस्टर एंगल में अधिकता भी इस समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकती है। इसलिए टायर पर असमान घिसावट दिखने पर उसकी मूल वजह का पता लगाना जरूरी है।