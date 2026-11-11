क्या गर्म पानी से कार के डेंट ठीक हो सकते हैं? कितना असरदार है यह तरीका?

ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। कार के बंपर पर लगा छोटा-सा डेंट भी कई बार पूरी गाड़ी का लुक बिगाड़ देता है। ऐसे में अगर आपको बताया जाए कि बिना किसी महंगे टूल या गैराज के चक्कर लगाए सिर्फ गर्म पानी और एक प्लंजर की मदद से कार का डेंट हटाया जा सकता है, तो शायद आप भी इसे आजमाना चाहेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल वीडियोज को तो आपने बहुत देखा होगा। यह घरेलू नुस्खा देखने में जितना आसान लगता है, क्या वास्तव में उतना ही असरदार है? क्या गर्म पानी से कार का डेंट सच में ठीक हो सकता है या ऐसा करने से बंपर और पेंट को नुकसान पहुंच सकता है? आइए जानते हैं इस वायरल ट्रिक के पीछे का पूरा सच।

गर्म पानी से डेंट हटाने का तरीका क्या है? इस तरीके में डेंट वाले प्लास्टिक बंपर पर बहुत गर्म, लगभग उबलता हुआ पानी डाला जाता है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक को कुछ समय के लिए नरम और लचीला बनाना है, ताकि उसे पहले वाली स्थिति में लाना आसान हो। इसके बाद डेंट पर प्लंजर लगाया जाता है। उसे सक्शन कप की तरह सतह पर मजबूत पकड़ बनानी होती है। फिर प्लंजर को धीरे-धीरे बाहर खींचकर डेंट निकालने की कोशिश की जाती है।

पीछे से दबाव देना क्यों जरूरी हो सकता है? डेंट के आकार और जगह के अनुसार केवल प्लंजर खींचना पर्याप्त नहीं होता। कई बार बंपर के पीछे से भी उसे बाहर की ओर धकेलना पड़ता है। ऐसे में दो लोगों की मदद लेनी पड़ सकती है, जिसमें से एक व्यक्ति प्लंजर खींचे और दूसरा पीछे से दबाव दे। यह तभी संभव है जब बंपर के पीछे पहुंच हो।

किन स्थितियों में यह तरीका काम नहीं करेगा? डेंट का आकार, उसकी लोकेशन और प्लंजर की पकड़ इसकी सफलता तय करते हैं। अगर प्लंजर प्लास्टिक सतह पर ठीक से चिपक नहीं पाता, तो कोशिश सफल नहीं होगी। पीछे से दबाव देने की जरूरत हो और वहां पहुंच न हो, तब भी मरम्मत मुश्किल है। इसलिए वीडियो देखकर यह न मानें कि वही तरीका आपकी कार पर भी काम करेगा।

क्या मेटल पैनल का डेंट भी ठीक हो सकता है? इस ट्रिक का इस्तेमाल प्लास्टिक बंपर के लिए बताया जाता है। धातु वाले बॉडी पैनल पर गर्म पानी और प्लंजर से डेंट ठीक होने की गारंटी नहीं है। इसको लेकर कई ऑटो रिपेयर मैकेनिक का कहना है कि यह तरीका मेटल के पैनल का डेंट ठीक नहीं करता। ऐसे हिस्सों पर प्रयोग से नुकसान बढ़ सकता है।

DIY डेंट रिपेयर से क्या नुकसान हो सकता है? घर पर डेंट हटाने की कोशिश में बंपर क्रैक हो सकता है। प्लंजर से खींचते समय दबाव प्रभावित हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है और पेंट भी खराब हो सकता है। केवल गर्म पानी डालना भी नुकसान बढ़ा सकता है। यानी डेंट ठीक करने की कोशिश में बंपर या उसकी फिनिश पहले से ज्यादा खराब हो सकती है।

बंपर खोलना और हेयर ड्रायर इस्तेमाल करना कितना सही? डेंट के पीछे पहुंचने के लिए बंपर हटाना भी जोखिम से खाली नहीं है। इसे निकालते समय अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोग हेयर ड्रायर से डेंट वाले हिस्से को गर्म करके पीछे से धक्का देते हैं। इससे भी पेंट या प्रभावित हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए यह ऑप्शन भी पूरी तरह सेफ नहीं है।